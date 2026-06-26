قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ثورة 30 يونيو.. 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب عبر صناديق وزارة العمل
غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"
خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان
العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم
تشكيل منتخب مصر الأقرب خلال مواجهة إيران في كأس العالم
تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات
بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر
رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

عالم بالأوقاف: الهجرة النبوية علمتنا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله

الأزهر الشريف
الأزهر الشريف
البهى عمرو

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر بأمر الله إلى المدينة، أقام دولة في أقل من ربع قرن.

وأضاف أحمد فرماوي، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز الدروس المستفادة من الهجرة الأخذ بالأسباب، وأن الله حفظ النبي في بيته، وفي الغار، وفي الطريق.

ولفت إلى أن عناية الله شملت جميع أفراد قافلة الهجرة، وأن من الدروس المستفادة أيضًا التوكل على الله والثقة به.

وتحدث عن صيام يوم عاشوراء، قائلًا إن سيدنا رسول الله عندما وصل إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم؛ لأن الله نجّى سيدنا موسى عليه السلام من فرعون.

وتابع أن العلماء قالوا إنه يُستحب صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم، وهناك من يرى صيام يوم عاشوراء فقط، ومنهم من قال باستحباب صيام تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر.

الأوقاف وزارة الأوقاف علماء وزارة الأوقاف عاشوراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك

بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع مستوى الأداء التنفيذي بحي جنوب الجيزة ويوجه بتكثيف جهود التصالح والنظافة وتسهيل تراخيص المحال

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سور بجوار مصرف الجبل وتطوير الطريق من بوابة الجامعة البحرية حتى عرب المدابغ بحي غرب

محافظ أسيوط يتفقد أعمال إنشاء سور بجوار مصرف الجبل وتطوير الطريق من بوابة الجامعة البحرية حتى عرب المدابغ بحي غرب

ضربات حاسمة لحماية مواطني بورسعيداحباط تداول نصف طن جبن فاسد و مواد غذائية بمدينة بورفؤاد

ضربات حاسمة لحماية مواطني بورسعيد.. إحباط تداول نصف طن جبن فاسد و مواد غذائية بمدينة بورفؤاد

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد