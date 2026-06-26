عالم بالأوقاف: الهجرة النبوية علمتنا الأخذ بالأسباب والتوكل على الله

أكد الشيخ أحمد سعيد فرماوي، من علماء وزارة الأوقاف، أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عندما هاجر بأمر الله إلى المدينة، أقام دولة في أقل من ربع قرن.

وأضاف أحمد فرماوي، خلال لقائه مع محمد جوهر ببرنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة صدى البلد، أن من أبرز الدروس المستفادة من الهجرة الأخذ بالأسباب، وأن الله حفظ النبي في بيته، وفي الغار، وفي الطريق.

ولفت إلى أن عناية الله شملت جميع أفراد قافلة الهجرة، وأن من الدروس المستفادة أيضًا التوكل على الله والثقة به.

وتحدث عن صيام يوم عاشوراء، قائلًا إن سيدنا رسول الله عندما وصل إلى المدينة وجد اليهود يصومون هذا اليوم؛ لأن الله نجّى سيدنا موسى عليه السلام من فرعون.

وتابع أن العلماء قالوا إنه يُستحب صيام التاسع والعاشر من شهر المحرم، وهناك من يرى صيام يوم عاشوراء فقط، ومنهم من قال باستحباب صيام تاسوعاء وعاشوراء والحادي عشر.