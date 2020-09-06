الجمهور يعلق على صورة أحمد مكي مع بيومي فؤاد وسليمان عيد.. شاهد

شارك الفنان أحمد مكي جمهوره بصورة جديدة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهر أحمد مكي بالصورة بصحبة بيومي فؤاد وسليمان عيد مرتدين نفس الملابس، وعلق قائلا: "ثاح لايف".





وانهالت التعليقات من متابعيه وجاءت بين "الكوميديا في أبهى صورها" و"الصورة اخدت قلبي" و"منورين" و"أحلى ناس واكتر فنانين محترمين".





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