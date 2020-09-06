في اليوم العالمي للتسويف.. 10 خطوات لإنجاز مهامك بسرعة ونجاح

لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد .. جملة شهيرة نسمعها منذ الصغر لتحثنا على التوقف عن التسويف وإنجاز كل المهام في وقتها بدلًا من تأجيلها فيما بعد ، وفي 6 سبتمبر من كل عام يخصص اليوم العالمي لمحاربة التسويف والقضاء على هذه العادة التي تؤثر على حياتنا بشكل كبير وتجعلنا نراكن مهامنا معا يوما بعد يوم، حتى نجد صعوبة في إنجازها تماما.





وفي يوم محاربة التسويف العالمي، نقدم لك بعض الخطوات التي تساعدك على إنجاز مهامك بشكل سريع وناجح دون الحاجة لتأجيلها مرة أخرى بحسب نصائح موقع facilethings :





1- تنظيم الوقت أهم عامل يساعدك على انجاز مهامك بشكل سريع دون تأجيل.





2-ابدأ التخطيط بوضع الأهداف القصيرة والبعيدة المدى فكلما أخذت زمن أكثر في التخطيط السليم وضعت خطة أفضل وقل الوقت المطلوب لإنجاز المهمة.





3- تجنب وضع الكثير من الأهداف حتى لا تجد صعوبة في تحقيقها بل رتب أولوياتك في نقاط محددة وأبدأ العمل عليها.





4- خصص وقت للتفكير والتأمل في نهاية كل يوم وإلقاء نظرة على قائمة أعمالك وللوقوف على مستوى أدائك في الأعمال خلال هذا اليوم.





5- تعلم تقييم نفسك ومستوى التحسن الذي حققته خلال الفترة التي وضعتها لتحقيق هدفك، فذلك سيشجعلك على أداء أفضل كل يوم.





6- اذا كان لديك وقت فائض ، تعلم انجاز بعض المهام الأخرى التي كنت تضعها في خطة مستقبلية.





7- احصل على قسط كاف من النوم ، فعادة ما يكون النعاس والكسل هم سبب تأجيل أي عمل لديك.





8- قم بتجميع الأعمال المتشابهة معًا في خطة واحدة ، فذلك سيسهل عليك إنجازها بشكل أسرع.





9- قم باختيار الأعمال الأهم حتى يتم هذا بسرعة ودعك من الأعمال الأسهل واجعلها في نهاية الأمر، فهذه طريقة ميسرة وبسيطة لإنجاز جميع الأعمال بسرعة.



