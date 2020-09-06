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محافظات

إجراء 5234 كشفا طبيا و51 جراحة مجانًا بمستشفى الكبد بشربين خلال أغسطس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:47 م
رئيس جمعية رعاية
رئيس جمعية رعاية مرضى الكبد
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همت الحسينى
أعلنت جمعية رعاية مرضي الكبد المصري بشربين بمحافظة الدقهلية برئاسة  الدكتور جمال شيحة فى بيان لها اليوم الأحد ، توقيع الكشف الطبي بجمعية رعاية مرضي الكبد ومستشفى الكبد المصري بشربين علي 5234 مريضا ، وإجراء 1897 تحليل طبي وعمل 723 حالة أشعة فيبروسكان، و1178 حالة أشعة موجات صوتية، و41 حالة اشعة X RAY ، و367 حالة أشعة مقطعية خلال شهر أغسطس مجانا.

قال  الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية مرضي الكبد أنه تم إجراء 51 جراحة حقن شرياني لاورام الكبد وجراحتي استئصال ورم بالكبد و 27 جراحة استئصال مرارة و3 جراحات للسمنة المفرطة وجراحات استئصال ورم بالقولون وجراحتين استئصال ورم بالمعدة وجراحتين السمنة المفرطة وجراحة استئصال ورم بالبنكرياس وجراحة استئصال طحال وجراحة استكشاف بطن وجراحتي فتق سري وجراحة إزالة كيس من علي الكبد.

كما تم إجراء تحليل طبي لـ 1221 مريضا وإجراء منظار لعدد 428 مريضا و 248 حالات منظار موجات فوق صوتيه وتقديم تطعيم فيروس بي ل 767 شخصا ، وتقديم علاج متنوع ل 773 مريضا، وصرف علاج كبد مزمن لـ 2106 مريضا .
إجراء 5234 كشفا طبيا و51 جراحة مجانًا بمستشفى الكبد بشربين خلال أغسطس
إجراء 5234 كشفا طبيا و51 جراحة مجانًا بمستشفى الكبد بشربين خلال أغسطس
إجراء 5234 كشفا طبيا و51 جراحة مجانًا بمستشفى الكبد بشربين خلال أغسطس
إجراء 5234 كشفا طبيا و51 جراحة مجانًا بمستشفى الكبد بشربين خلال أغسطس
إجراء 5234 كشفا طبيا و51 جراحة مجانًا بمستشفى الكبد بشربين خلال أغسطس
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