في عيد ميلادها الـ 42.. 10 صور ملفتة لـ ريهام عبد الغفور





وتحرص ريهام عبد الغفور ، على مشاركة متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بأحدث الصور والأخبار.









وتفضل الفنانة ريهام عبد الغفور ، ارتداء الملابس الكاجوال التى تكشف عن جمالها ورشاقتها، والفساتين الناعمة، كما تميل إلى أختيار الألوان الزاهية مثل الموف والأصفر لتضيف لمسة مختلفة وجذابة إلى إطلالتها.





وتميل الفنانة ريهام عبد الغفور إلى اختيار الشعر القصير الذى يتناسب مع ملامحها الجذابة، واختيار اللون البني والذهبي لشعرها ليكشف عن جمالها ويتناسب مع لون بشرتها.





وإليكم أبرز الصور...