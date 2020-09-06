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حوادث

ابنه ضربه على راسه بـ عصاية.. كشف لغز جثة مزرعة أطفيح

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 02:56 م
جثه
جثه
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل لغز العثور على جثة أربعيني داخل مزرعة بمدينة أطفيح.


وتلقت شرطة النجدة بلاغا أفاد بالعثور على جثة لشخص داخل مزرعة بمنطقة أطفيح.




وبالانتقال والفحص، تبين وجود جثة لرجل في العقد الرابع من عمره، وبها إصابة في الرأس وبجواره عصا.


وبتشكيل فريق بحث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجني عليه بسبب خلافات عائلية بينهم.


وعقب تقنين الإجراءات، نجحت فرق المباحث في ضبط المتهم واعترف بقيامه بضرب والده على رأسه بـ عصا بسبب خلافات بينهما.


وتحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيق.
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