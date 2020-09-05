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حوادث

قتلته وهما يمارسان الرذيلة.. مدمنة مخدرات تنهي حياة حداد لسرقة قطعة حشيش

السبت 05/سبتمبر/2020 - 09:39 ص
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
انبعاث رائحة كريهة كان الخيط الأول لكشف جريمة مدينة 6 أكتوبر، حين أبلغ سكان عقار شرطة النجدة عن انبعاث رائحة من داخل إحدى الشقق السكنية في ذات العقار.

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وبدخول الشقة، تم العثور على جثة رجل في العقد الخامس من عمره، وبتوقيع الكشف المبدئي تبين أن الجثة مصابة بكسر في الجمجمة من الخلف، كما تبين سرقة متعلقات الضحية.

شكل اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، فريق بحث أشرف عليه اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لـ حداد يبلغ من العمر 45 عاما، ويقيم بمفرده تاركا زوجته في محافظة الفيوم.

بدأت فرق المباحث بقيادة العميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية بقطاع أكتوبر، في البحث حول علاقات المجنى عليه، وتبين أنه على علاقة بسيدة تتردد عليه، وتمكنت فرق المباحث من ضبطها.

وعقب ضبطها كشفت التحريات التى أجراها العقيد فوزي عامر مفتش المباحث، أن السيدة مدمنة مخدرات وتقيم علاقة جنسية مع المجنى عليه، وأثناء قيامهما بممارسة الرذيلة قامت بقتله لسرقة قطعة حشيش ومبلغ 600 جنيه وفرت هاربة.

أمر اللواء اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة بتحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.
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