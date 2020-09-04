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حوادث

عشيقته قتلته عشان حتة حشيش.. حل لغز جثة حداد أكتوبر

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 09:48 م
جثة
جثة
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ندى حمودة - أحمد مهدي
كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات العثور على جثة حداد داخل شقته بأكتوبر حيث تبين ان عشيقته وراء قتله لسرقة مبلغ ٦٠٠ جنيه وقطعة حشيش. 

تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية إخطارا بالعثور علي جثة حيث أبلغ أهالى سكان عقار بمدينة 6 أكتوبر بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية، وعلى الفور انتقلت قوة من المباحث وتبين العثور علي جثة حداد، 45 سنة، داخل الشقة مصاب بكسر في الجمجمة من الخلف، وسرقة متعلقاته. 

وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير للإدارة العامة للمباحث ان المجني عليه يقيم بمفرده وزوجته بالفيوم ونجح فريق البحث بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد علاء فتحي رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر في تحديد هوية الجاني حيث تبين انها سيدة وتم ضبطها. 

وكشفت تحريات العقيد فوزي عامر مفتش مباحث أكتوبر، أن سيدة مدمنة مخدرات، على علاقة غير شرعية بالمجنى عليه، قتلته أثناء العلاقة لسرقة قطعة حشيش ومبلغ مالي ٦٠٠ جنيه. 
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