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حوادث

المرأة الشيطان.. استغلت حبس زوجها وقتلت حماها لهذا السبب

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 07:24 م
سيدة متهمة - أرشيفية
سيدة متهمة - أرشيفية
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أيمن رياض
جثة في الغيط .. هكذا بدأت جريمة أسرية جديدة؛ استمرارا لمسلسل العنف الأسري الذي انتشر بشكل كبير خلال السنوات الماضية.

هنا في إحدي القري التابعة لمركز العدوة بالمنيا أقدمت زوجة لم تتخط عامها العشرين، على قتل والد زوجها "حماها" بمساعدة شابين بعدما نصبوا له فخا.

كانت البداية حينما تلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن،  إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير المباحث الجنائية بالمديرية، بورود بلاغ إلي مركز شرطة العدوة بالعثور علي جثة لرجل مسن ملقاه بأرض زراعية أمام منزله في إحدي القري بغرب مركز العدوة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ و تبين أن الجثة لـ"علي. ا" 75 عاما فلاح.


زوجة الابن هيأ لها شيطانها ارتكاب الجريمة بالاتفاق مع شخصين، ونصبوا له فخا أمام منزله وضربه أحد الشابين بماسورة حديدية علي رأسه حتى فارق الحياة، وألقوا بجثته في الزراعات المجاورة  لمنزله، وذلك بقصد سرقة أمواله.

وكشفت التحريات الأوليه، عن أن زوجة الابن أتفقت مع شخص تعرفه، وأحد أصدقائه علي قتل المجني عليه، لسرقته ظنا منهم أنه يمتلك الأموال، فقاموا بإعداد كمين له والتعدي عليه بماسورة علي رأسه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة، ثم كبلوا يده وقدمه وألقوه بالزراعات وسرقوا غرفته.

وبتشكيل فريق بحث جنائي بقيادة الرائد محمد صلاح رئيس مباحث مركز العدوه، والرائد هشام أبوالعلا، والنقباء: محمد أبوالوفا، أحمد الحسيني، مصطفي حميدة، محمود ندا ، تبين زوجة ابن المجني عليه استغلت غياب زوجها المحبوس في قضية مخدرات، وأقدمت على جريمتها البشعة.

وتم ضبط المتهمين وهم: "ف.ف" 20 عاما ربة منزل، "م.ا"23 عاما عاطل، "م. م" 18 عاما، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة بهدف السرقة، وتم ضبط الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة.

وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق مع المتهمين.
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