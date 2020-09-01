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حوادث

دخلت دماغي.. هددتها بـ شفرة لتخلع ملابسها وتعديت عليها جنسيا في حمام شقتها

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 02:39 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس سائق التوك توك المتهم بالتعدي جنسيا على سيدة سورية الجنسية عقب اقتحام شقتها في منطقة أكتوبر. 


وقال المتهم إنه شاهد سيدة جميلة تسير في الشارع عدة مرات بحكم عمله سائقا لتوك توك، فاستغل سيرها برفقة طفلها الصغير دون زوجها وتتبعها حتى وصلت لعقار سكنها وصعد خلفها السلم دون أن تلاحظه، حيث ترك فرقا بينهما في المسافة، وما إن وصلت باب شقتها وفتحته دفعها من الخلف لداخل الشقة، مشهرا سلاحا أبيض "شفرة"، مطالبا إياها بخلع ملابسها تحت تهديد السلاح

وتحت نظرات الطفل الصغير وبكائه قام المتهم باصطحاب الأم لحمام الشقة وجردها من ملابسها وهتك عرضها وتعدى عليها جنسيا.

وأضاف المتهم البالغ من العمر ٢٠ عاما، أنه فوجئ بالسيدة تحاول مصادقته وطلبت منه رقم هاتفه للالتقاء مجددا فتركه لها حتى اتصلت به في اليوم التالي، وطلبت منه الذهاب إليها في شقتها حتى فوجئ بأنه كمين من قوات الشرطة وتم إلقاء القبض عليه. 

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة تلقى إخطارا بتعرض سيدة سورية لهتك العرض والتعدي الجنسي على يد سائق توك توك بمنطقة أكتوبر ثان. 

انتقلت علي الفور قوة أمنية بعدما اخبرتهم السيدة بأنها أوهمت الشاب برغبتها في التعرف عليه، وحصلت على رقم هاتفه فتم الاتفاق معها على استدراجه لشقته، وما إن اتصلت به هاتفيا وحضر للشقة تم ضبطه واقتياده لقسم الشرطة.

وأفادت التحريات بأن السيدة أثناء دخولها لشقتها وبرفقتها طفلها فوجئت بالمتهم يلاحقها ويدفعها بالقوة داخل الشقة ثم اقتادها للحمام وقام بتجريدها من ملابسها تحت تهديد السلاح وهتك عرضها، تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. 
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