أجواء غائمة ورياح شديدة تضرب جنوب سيناء

تعرضت محافظة جنوب سيناء مساء اليوم الجمعة، لتقلبات جوية مفاجأة تمثلت في طقس غائم على كافة الأنحاء، ورياح شديدة باردة، وأعلنت المحفظة حالة الطوارئ القصوى تحسبًا لتساقط أمطار طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.



وأكد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة في بيان اليوم، على تعرض كافة مدن لمحافظة الطقس غائم جزئي ونشاط الرياح الباردة التي تتجاوز سرعتها 38 كيلو في الساعة، إعلان حالة الطوارئ القصوى، والتنسيق مع رؤساء المدن باصطفاف للمعدات الثقيلة، والتأكد من كفاءتها، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ خطة الطوارئ العاجلة في حالة التعرض لتقلبات جوية مفاجئة.

وأوضح مركز العمليات، أن جميع الطرق والموانئ البحرية مفتوحة وتعمل بشكل طبيعي، واستقرار حالة الملاحة البحرية بالموانئ البحرية واتجاه الرياح بخليجي العقبة والسويس شمالية غربية، وارتفاع الموج يتراوح بين 1,5 حتي 2 متر.



وأشار إلى أنه جرى التنسيق مع كافة الجهات المعنية، للتدخل السريع والفوري في حالة تساقط أمطار، أو حدوث سيول، ومتابعة مخرات السيول، والتأكد من تطهير مجرى السيل، ورفع الحجارة من أمام السدود الصناعية، تزامنًا مع تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطارحدوث سيول.



وتباينت درجات الحرارة من مدينة لأخرى بمدن المحافظة، حيث بلغت درجة الحرارة الصغرى بمدينة رأس سدر 22 والعظمى 33، وفي سانت كاترين الصغرى 12 والعظمى 24، وطور سيناء الصغرى 21 والعظمى 32، والصغرى بطابا 20 والعظمى 36، وشرم الشيخ الصغرى 25 والعظمى36.



وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد جنوب سيناء اليوم سقوط أمطار رعدية تكون متفاوتة الشدة، وقد تصل لحد السيول على بعض المناطق.

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