تراجع جماعي لأسعار العملات العربية في مصر

تراجع أسعار العملات العربية بختام تعاملات الأسبوع في مصر مقارنة بتعاملات المستهل، وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات العربية سعرا انخفاضا بقيمة تتراوح بين 1.39 و 1.50 قرشا في البنوك .

يرصد “صدى البلد” أسعار العملات العربية في البنك المركزي وبنكي مصر والأهلي خلال اليوم الجمعة 26 أبريل 2024، وفقا لآخر تحديثات، مقارنة بتعاملات الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع.



أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الجمعة

البنك الأهلي

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الجمعة في البنك الأهلي كالآتي:



انخفض سعر صرف الدينار الكويتي- أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 155.75 جنيه للشراء و 155.78 جنيه للبيع مقابل 157.17 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 1.39 جنيه.

سعر صرف الريال السعودي

وصل سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي لنحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك الأهلي نحو 12.14جنيه للشراء و 13.14 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

سجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك الأهلي نحو 12.26جنيه للشراء و13.28 جنيه للبيع .

بنك مصر

جاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي:

سجل سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية 155.47 جنيه للشراء و 155.78 جنيه للبيع مقابل 157.17 جنيه للبيع سعر إغلاق سعر الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بتراجع 1.39 قرش.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.17جنيه للشراء و 13.16جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 12.29 جنيه للشراء و13.29 جنيه للبيع.

البنك المركزي

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم بالبنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

تراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي إلى نحو 155.17جنيه للشراء و155.84جنيه للبيع مقابل 157.34جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي بانخفاض 1.50 جنيه.

سعر الريال السعودي

وسجل سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم بالبنك المركزي نحو 12.75 جنيه للشراء و12.78 جنيه للبيع مقابل 12.91 جنيه للبيع سعر إغلاق الأحد الماضي مستهل تعاملات الأسبوع بانخفاض 13 قرش .

سعر الدرهم الإماراتي

وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.02 جنيه للشراء و 13.06 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي نحو 13.10 جنيه للشراء و 13.15جنيه للبيع بتراجع 13 قرشا.

العملات العربية الأعلى عالميا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي الأعلى عربيا ، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميا.