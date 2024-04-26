عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأردن.. تحذير عاجل من مديرية الأمن العام لمواطنيها

ارشيفي
ارشيفي

وجهت مديرية الأمن العام الأردنية نداء عاجلا  لمواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.

ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فقد حذرت المديرية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر ليوم غد السبت لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية.

كما دعت السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وشددت المديرية علي جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911 ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسيه مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

كاف يفاجئ مازيمبي بقرار عاجل قبل مواجهة الأهلي

ترشيحاتنا

عاشور والشحات وتاو| شاهد غرفة ملابس الأهلي قبل مواجهة مازيمبي

ما المقصود بقول النبي «المرء على دين خليله»؟.. علي جمعة يوضح

كبارًا وأطفالًا| الآلاف من جماهير الأهلي تتوافد إلى استاد القاهرة لمباراة مازيمبي

على حساب الزمالك | بيراميدز يتوج بأول بطولة دوري

بمشاركة مدبولي .. السعودية تستضيف دبلوماسيين عربًا وأوروبيين للتباحث بشأن غزة

قنا تعلن حالة الطوارئ وغلق الطرق السريعة لحين استقرار الأحوال الجوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ