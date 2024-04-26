الأردن.. تحذير عاجل من مديرية الأمن العام لمواطنيها

وجهت مديرية الأمن العام الأردنية نداء عاجلا لمواطنيها بضرورة أخذ الحيطة والحذر وانتهاج السلوك السليم في ظل تأثر المملكة بأحوال جوية غير مستقرة.

ووفق وسائل إعلام اردنية؛ فقد حذرت المديرية من احتمال تشكل السيول في ساعات ما بعد الظهر ليوم غد السبت لفترة قصيرة في المناطق الجنوبية الشرقية.

كما دعت السائقين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر بسبب الانزلاق على الطرقات في المناطق التي قد تشهد هطولات مطرية أو تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الغبار خاصة في مناطق البادية.

وشددت المديرية علي جاهزيتها العملياتية للتعامل مع أي بلاغات ترد على رقم الطوارئ الموحد 911 ، وبأن جميع غرف العمليات الرئيسيه مدامة على مدار الساعة ودورياتها منتشره على كافة الطرق لمساعدة المواطنين.