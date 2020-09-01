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حوادث

أقامت علاقة مع جارها لمدة 7 شهور.. ثلاثينة تعترف: جوزي قفشني وعشيقي نط من شباك الحمام

الثلاثاء 01/سبتمبر/2020 - 01:01 م
صدى البلد
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ندى حمودة - أحمد مهدي
جدد قاضي المعارضات حبس الزوجة المتهمة بالزنا بمنطقة إمبابة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأعترفت المتهمة أمام المحكمة بإقامة علاقة جنسية مع جارها الشاب على مدار 7 شهور، حيث كان يحضر اليها في غياب زوجها ويقيما سويا علاقة جنسية في شقة الزوجية.

وتابعت الزوجة أنه في يوم الواقعة حضر الشاب وخلعا ملابسهما ومارسا سويا العلاقة الجنسية الا ان زوجها حضر فجأة وحاول الإمساك بهما فقام العشيق بالقفز من شباك الحمام.

كان اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية مدير امن الجيزة تلقى إخطارا بسقوط شاب من علو بمنطقة امبابة.

وأفادت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث بأن سيدة كانت على علاقة غير شرعية بجارها بشارع سعد زغلول بمنطقة إمبابة، وكان يتردد عليها داخل شقة الزوجية.

وأضافت تحريات وتحقيقات المباحث التى قادها العميد عمرو طلعت رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، والعقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة، أن بائع في نصبة شاي عاد من عمله فجأة، وعقب دخول الشقة شاهد زوجته بملابس خفيفة تمارس الجنس مع عشيقها الشاب "جارهما"، فحاول الإمساك بهما، إلا أن العشيق توجه إلى شباك الحمام وقفز من الطابق السابع، وسقط على "تندة" وتمكن الأهالي من ضبطه مصابًا، وبالانتقال تبين أن المصاب 37 سنة، عاطل، مقيم بالعقار المجاور للعقار محل البلاغ.
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