تحقيقات موسعة في مجزرة أطفيح.. الأشقاء اقتحموا منزل شقيقتهم وقتلوا نجلها

تجري نيابة الصف وأطفيح، تحقيقات موسعة ، في اقتحام 3 أشقاء ، لمنزل شقيقتهم ، والتعدي عليها وابنائها بأسلحة بيضاء؛ ما اسفر عن مقتل أحدهم ، واصابة الأخت وابنها الآخر.





وقررت النيابة ، ندب الطب الشرعي؛ لتشريح جثة الشاب المجني عليه ، وتحديد سبب الوفاة .





واستعلمت من المستشفى عن حالة الام المصابة ، ونجلها الاخر، وطلبت النيابة تحريات الاجهزة الامنية حول الواقعة.





وكان اللواء طارق مرزوق، مدير امن الجيزة، قد تلقى اخطارا ، من مستشفى أطفيح العام، لقسم الشرطة ، بوصول أشخاص "2 أشقاء" مصابين بجروح نافذة ، أحدهما توفي ، متاثرا باصابته ، ووالدتهما ، مصابة بجرح قطعي في الرأس.





وتمكنت قوة من مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء طارق انتقلت قوة امنية الي مسرح الواقعة وتبين ان اخوال المجني عليه وراء الجريمة فتم ضبطهم.





وأشارت التحريات بقيادة اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة للمباحث، والعميد أحمد الوتيدي رئيس المباحث الجنائية لقطاع جنوب الجيزة من خلال اقوال والدة المجني عليه المصابة، أن وراء ارتكاب الواقعة ، أشقاءها الثلاثة ، حيث اقتحموا المنزل وتعدوا عليها وأولادها بالضرب ، وأخرجوا أسلحة بيضاء ، وتعدوا عليهم بالضرب بسبب لهو الأطفال.





تم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

