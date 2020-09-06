حركة مطار القاهرة.. تسيير 137 رحلة جوية لنقل 13 ألف راكب.. ضبط مستحضرات تجميل بقيمة ربع مليون جنيه مهربة من دبى مع راكب مصري.. الأمن يضبط «حشيش» في حقيبة مسافر

بقيمة ربع مليون جنيه.. ضبط كمية مستحضرات تجميل مهربة مع راكب في مطار القاهرة

مطار القاهرة يشهد وصول وسفر 137 رحلة اليوم لنقل 13 ألف راكب

الأمن يضبط قطعتين حشيش مخدر مع راكب في مطار القاهرة

مصر للطيران تسير رحلات منتظمة لـ 17 وجهة دولية اليوم لنقل 3500 راكب









يشهد مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم، حركة تشغيل مكثفة داخل الصالات، حيث تصل 71 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 8 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 66 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو آسيوية أو أفريقية، تقل على متنها 5 آلاف راكبا.









وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة، مغادرة ووصول حوالي 13 ألف راكب على متن 137 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.











وضمن إجمالي الرحلات الجوية بالمطار، تسير مصر للطيران، على مدار اليوم، 30 رحلة جوية، ما بين رحلات مجدولة منتظمة وأخرى استثنائية، لعدة وجهات دولية في العالم، لنقل أكثر من 3500 راكب.









وتشغل مصر للطيران إلى وجهات كل من "أمستردام، باريس، روما، لندن، ميونخ، ميلانو، برلين، ندجامينا، الخرطوم، الشارقة، بغداد، بيروت، واشنطن، فرانكفورت، تورنتو، و٣ رحلات جوية إلى دبي، ورحلتين جويتين إلى كل من إسطنبول، أبوظبي، و٥ رحلات داخلية بمعدل رحلتين جويتين إلى كل من شرم الشيخ، الغردقة ورحلة واحدة إلى أسوان، بالاضافة إلى ٣ رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من ٣٥٠٠ راكب.









وأحبطت سلطات جمارك المطار القاهرة، محاولة تهريب كمية كبيرة من مستحضرات التجميل بأكثر من 250 ألف جنيه بحوزة راكب مصري لدي إنهاء إجراءات وصوله قادما من الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.









أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على الطائرة القادمة من مدنية دبي بالإمارات، اشتبه تامر عادل، رئيس قسم اللجنة الجمركية، في راكب شرع في الخروج من اللجنة وبحوزته 4 حقائب كبيرة الحجم، وبتفتيشها على جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray" بواسطة كل من محمد عبد المنعم وجمال عزت، مديري إدارة الفحص، تلاحظ لهما وجود كميات تكرارية كبيرة داخل الحقائب.









كلف مدحت عبد الصبور، مدير الحركة، المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 2، محمد جمال، فرج مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب يدويا، وعثر على عشرات العبوات من مستحضرات التجميل أعطاها أحد الأفراد للراكب مستغلا إمكانية التعاطف معه لمرضه وكبر سنه، وأمر الدكتور صابر عبد الحميد بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولي.









كما ضبطت سلطات الأمن بالمطار، 2 قطعة من جوهر الحشيش المخدر، داخل حقيبة مسافر إلى دولة الإمارات، وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة حياله.









أثناء إنهاء إجراءات الركاب المسافرين على رحلة الخطوط الإماراتية المتجهة إلى دبي، اشتبهت الخدمة المعنية في أحد الركاب بوجود أجسام معتمة داخل حقائبه، بتفتيشها عثر بداخلها على مواد غذائية "جبن" مخبأ بداخلها 2 جوهر حشيش المخدر.











وأمر اللواء حسين منيع، مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولي، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محضر بالواقعة، يأتي ذلك في إطار جهود سلطات الأمن بوزارة الداخلية، لمكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها، عبر المطارات المصرية.









وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وتقوم بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، خاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار، بالإضافة إلى متابعة الكاميرات الحرارية بصالات المطار المختلفة لرصد الركاب الذين تزيد درجات حرارتهم عن المعدل الطبيعي، وخضوع جميع الركاب والأطقم الطائرة والعاملين للكشف الطبي من قبل فرق الحجر الصحي بمطار القاهرة.









وتطبق المطارات المصرية، قرار الحكومة بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.