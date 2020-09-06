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أخبار العالم

مخطط خبيث وجبان.. البرلمان العربي يدين العمل الإرهابي بتونس

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 03:13 م
صدى البلد
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ميس رضا
أدان الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربى العملية الإرهابية الجبانة التى استهدفت عناصر الأمن التونسى صباح اليوم الأحد، ، في مدينة سوسة الساحلية في شرق البلاد وأدت إلى استشهاد أحد عناصر الأمن التونسي وإصابة آخر، وتمكنت قوات الأمن بقتل ثلاثة من العناصر الإرهابية.

وشدد رئيس البرلمان العربي على أن هذا العمل الإرهابي الجبان لن ينال من جهود الحكومة التونسية الجديدة في فرض الأمن والاستقرار والتصدي بكل قوة لمخططات الجماعات الإرهابية الخبيثة وأعمالها الإرهابية الجبانة التي تستهدف قوات الأمن والأبرياء من أبناء الشعب التونسي.

وأكدَّ رئيس البرلمان العربي تضامن البرلمان العربي ووقوفه التام مع الجمهورية التونسية في حربها على الإرهاب والجماعات الإرهابية، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات للتصدي للعناصر الإرهابية المتطرفة، معبرًا عن تثمين البرلمان العربي للجهود التي تبذلها قوات الأمن التونسية لحماية أمن تونس والحفاظ على استقراره.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن خالص تعازيه للجمهورية التونسية رئيسًا وبرلمانًا وحكومةً وشعبًا في شهيد هذا العمل الإرهابي الجبان، متمنيًا الشفاء العاجل للمصاب.
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