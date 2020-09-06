الذهب والعملات وخدمات.. جميع الأسعار اليوم بمنتصف التعاملات

يستعرض "صدى البلد" أسعار المنتجات المختلفة بجميع الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 6 سبتمبر، خلال منتصف التعاملات، بدءا من الدولار وجميع العملات، مرورا بالخضراوات والفاكهة والدواجن والبيض وجميع المنتجات، والتي جاءت كالتالي:

- الدولار الأمريكي

واصل الدولار الأمريكي خسائره أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم، الأحد 6 سبتمبر 2020، بداية تعاملات الأسبوع ليهبط في تعاملات 10 بنوك بالسوق المصرية إلى مستوى 15.75 جنيه، بتراجع تراوح بين قرش و3 قروش.





وسجل متوسط سعر صرف الدولار الأمريكي في بنوك الإسكندرية والتجاري الدولي ومصر إيران والعربي الأفريقي 15.75 جنيه للشراء، و15.85 جنيه للبيع، فيما سجل في بنوك المصرف المتحد والأهلي الكويتي والتعمير والإسكان والأهلي اليوناني 15.76 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في التعاملات الصباحية بالبنك الأهلي عند مستوى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع، وهو نفس سعره في بنوك كريدي أجريكول وعودة والمصري الخليجي.





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- الدينار الكويتى

انخفض سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي ليسجل للشراء 51.56 جنيه وللبيع 51.92، وفي بنك الاستثمار العربي بلغ سعر الدينار أمام الجنيه للشراء 49.12 جنيه وللبيع 52.73، وفي البنك الأهلي المصري سجل للشراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99، وفي البنك المركزي سجل للشراء 51.45 جنيه وللبيع 51.97، أما في بنك مصر فسجل للشراء 49.20 جنيه وللبيع 51.99.

وفي بنك التعمير والإسكان سجل سعر الدينار الكويتي للشراء 48.80 جنيه وللبيع 52.22، وفي بنك الإسكندرية سجل للشراء 48.83 جنيه وللبيع 51.93، وفي البنك المصري لتنمية الصادرات تراجع الدينار ليسجل للشراء 49.01 جنيه وللبيع 51.96، وفي البنك المصري الخليجي سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.99، وفي البنك التجاري الدولي سجل للشراء 48.88 جنيه وللبيع 51.95.

- الدرهم الإماراتي

السعر العالمى للدرهم الإماراتي هو 4.30498 جنيه، وأفضل سعر لتبيع له درهم إماراتي البنك المصرى الخليجى 4.302 جنيه، وأفضل سعر لتشترى منه درهم إماراتي بنك قناة السويس 4.315 جنيه.





- أسعار الذهب في السعودية

استقرت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الأحد 6 سبتمبر 2020 ، بالتزامن مع استقرار أسعار المعدن الأصفر عالميًا، وسجّل سعر جرام الذهب عيار (24) في تعاملات اليوم نحو 233.44 ريال (62.24 دولار)

فيما سجّل سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعًا في السوق السعودية والمنطقة نحو 204.26 ريال (54.47 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار (18) الأكثر شعبية، نحو 175.08 ريال (46.68 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار (14) نحو 136.17 ريال (36.31 دولار)، فيما سجل الذهب عيار (12) نحو 116.72 ريال (31.12 دولار).





- الأسماك والجمبري

سجل كيلو سمك البلطي 1 سعرًا يتراوح بين 14 و16 جنيها، وسمك البلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 12.5 إلى 13.5 جنيه، وتراوح سعر كيلو قشر بياض بين 60 و80 جنيهًا، وسجل سعر البورى 2 سعر 38 جنيها، فيما بلغ سعر سمك المكرونة المجمدة نحو 30 جنيها، وسمك المكرونة السويسى 75 جنيها.

ووصل سعر سمك موسى إلى 80 جنيها للكيلو، كما سجل المرجان 2 نحو 32 جنيها، والمرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها، والبربون مجمد سجل نحو 30 جنيها، وسجل سعر "سبيط - كاليمارى - سابيا" من 110 إلى 170 جنيها، والكابوريا من 30 إلى 130 جنيها.





- الدواجن والبيض

تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم داخل بورصة الدواجن الرئيسية بين 17 إلى 20 جنيها للكيلو، وتراوح لحم أمهات الدواجن البيضاء ما بين 16 و17 جنيها للكيلو، وتراوح سعر الكتكوت الأبيض ما بين 6.5 جنيه إلى 9.50 جنيه، وسجل الكتكوت "ساسو" 2.6 جنيه والكتكوت البلدي 2.2 جنيه.

فيما سجل البيض الأبيض والبيض الأحمر سعرًا يتراوح ما بين 23 و25 جنيها للكرتونة، وسجل لحم الأرانب سعرًا يتراوح ما بين 36 لـ 38 جنيهًا، بينما سجلت أسعار البط المسكوفي والمولر "عمر يوم" سعر 10.5 و12 جنيها.





- الخضراوات والفاكهة