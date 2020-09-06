AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

حصول 1022 مطعما وكافيتريا سياحية حتى الآن على شهادة السلامة الصحية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 04:16 م
صدى البلد
Advertisements
محمد الاسكندرانى
تواصل المطاعم والكافيتريات السياحية الحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل، حيث حصل حتى الآن 1022 مطعمًا وكافيتريا سياحية على هذه الشهادة، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة الضوابط والاشتراطات التي أصدرتها وزارة السياحة والآثار وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

من جانبه، أشار السيد عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية إلى أن لجان الفحص مستمرة لاستكمال أعمال التفتيش، والتأكد من تنفيذ الإجراءات المتبعة بباقي المنشآت السياحية التي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بكافة الاشتراطات الصحية والاجراءات الوقائية ومواعيد التشغيل المسموح بها.

جدير بالذكر أنه في ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع لجنة الأزمات برئاسة مجلس الوزراء، فقد تم الموافقة على السماح بإعادة تشغيل المنشآت السياحية المكشوفة والمغلقة بنسبة 50% من حجم الطاقة الاستيعابية للمنشأة .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد التزامهما بالمعايير .. 144 مطعما وكافيتريا سياحية تحصل على شهادة السلامة الصحية

حصول 161 مطعماَ وكافتيريا سياحية على شهادة السلامة الصحية

فى أسبوع .. 179 فندقا بـ١٤ محافظة تتسلم شهادة السلامة الصحية

٧ فنادق تتسلم شهادة السلامة الصحية.. تفاصيل

بالأسماء.. 11 فندقا يتسلم شهادة السلامة الصحية فى 3 محافظات

15 فندقا تتسلم شهادة السلامة الصحية للتشغيل .. تفاصيل 

ترشيحاتنا

بضاعة أتلفها الهوى.. خبراء عن سنة أولى var: محتاج تصحيح مسار

على البحر.. شاهد.. دنيا سمير غانم تتألق بإطلالة صيفية جذابة

الزمالك: الحديث عن إلغاء عقوبة كهربا «أي كلام»

5 أسباب وراء غضب هيفاء وهبي من ارتباط اسمها بـ "القضية المخلة"

مصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان حول تدهور الحالة الصحية لنزلاء سجن برج العرب

بالأحمر القصير.. ساندي علي تتألق بإطلالة ناعمة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الدم والدهون.. حيل سهلة لتنظيف أقوى البقع

وسط البلالين.. أسما شريف منير تبرز أنوثتها بفستان مجسم

بعد تقاعدها .. تصميم تخيلي لـ ميتسوبيشي جالانت 2021.. صور