علاء عابد: إعلام الإرهابية أُصيب بالجنون بسبب المشروعات القومية





وأوضح عابد، فى بيان له اليوم، أن هذه القنوات تعتمد على سياسة القص واللزق وتصريحات مجتزأة ووضعها فى سياق غير الذى قيلت فيه، وكل هذا من أجل صناعة تقرير يهدف أهدافهم الخبيثة، ولكن على هذه الجماعة الإرهابية والقنوات الراعية لهم أن تعى جيدا أن الشعب المصرى لن يقبل أن يكون ضحية لمثل هذه الألاعيب مرة أخرى، وأن المصريين لفظوا هذه الجماعة دون رجعة، والجميع يقف صفا واحدا خلف الوطن.





وأشار عابد، إلى أن هذه الجماعات تصاب بالجنون مع إعلان الدولة افتتاح عدد من المشروعات الجديدة، أو تدشين مشروعات قومية، نجدهم سرعان ما يقومون بتشويه هذه الصورة فى محاولة يائسة منهم لزعزعة الأمن والاستقرار والتشويش على ما يتم من إنجازات على أرض الواقع، خاصة بعدما فشلوا فى كل الطرق لم يعد أمامهم سوى هذه المحطات الشيطانية ولجانهم الالكترونية.





وأضاف عابد، أن الدولة المصرية حينما تعلن عن تدشين مشروعات أو الانتهاء من التنفيذ يتم الحديث عن ما تم تنفيذه على أرض الواقع بالفعل، وليس ما سيتم فى المستقبل، ولهذا لا تستطيع هذه الجماعة ان تشكك فى الأرقام فكل ما تحاول فعله هو تشويه الصورة بتقارير مفبركة.

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قناة الجزيرة الإرهابية وباقى المحطات الفضائية التابعة للجماعة الإرهابية والممولة من قبل الدول الداعمة للإرهاب جميعها تعتمد على تقارير كاذب وذلك من خلال صناعة أخبار وتقارير مغلوطة الهدف منها تشويه صورة مؤسسات الدولة والنيل من عزيمة المصريين، ولكن وعى الشعب المصرى العظيم أفسد كافة هذه المخططات الإجرامية والإرهابية للجماعة الإرهابية.