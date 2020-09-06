أسعار صرف الدولار في بنوك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد

Advertisements

أحمد علام ننشر أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 6-9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر. سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.73 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع . وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع . اقرأ ايضًا .. بقيمة 3 قروش.. الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه في تعاملات الأحد ويسجل 15.75 جنيه

ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع . وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع . وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.76 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع . كما سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع. وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

Advertisements