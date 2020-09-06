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اقتصاد

أسعار صرف الدولار في بنوك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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أحمد علام

ننشر أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات اليوم الأحد  6-9-2020  وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.

 

سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى المصرى 15.73 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع .

 

وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى 15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع .

 

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ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .

 

وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.75 جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع .

 

وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.76 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع .

 

كما سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع

 

وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد 15.81 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.

 

وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان  نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.

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