أسعار صرف الدولار في بنوك مصر خلال ختام تعاملات اليوم الأحد

ننشر أسعار صرف الدولار خلال ختام تعاملات
اليوم الأحد 6-9-2020 وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة فى مصر.
سجّل سعر صرف الدولار فى البنك المركزى
المصرى 15.73 جنيه للشراء و15.86 جنيه للبيع .
وسجّل الدولار فى البنك الاهلى المصرى
15.77 جنيه للشراء و15.87 جنيه للبيع .
ووصل سعر صرف الدولار فى بنك مصر 15.82 جنيه للشراء و15.92 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاسكندرية 15.75
جنيه للشراء و15.85 جنيه للبيع .
وسجل الدولار فى بنك الاهلي الكويتى بيريوس 15.76 جنيه للشراء 15.86 جنيه للبيع .
كما سجل سعر الدولار فى مصرف ابوظبى الاسلامى نحو 15.78 جنيه للشراء و 15.88 جنيه للبيع
وسجل سعر الدولار فى المصرف المتحد
15.81 جنيه للشراء و 15.86 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك كريدي اجريكول
نحو 15.76 جنيه للشراء و 15.90 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار فى بنك التعمير والاسكان نحو 15.77جنيه للشراء و 15.87 جنيه للبيع.