AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:19 م
وزير الداخلية يلتقى
وزير الداخلية يلتقى عدد من المواطنين
Advertisements
مصطفى الرماح
إلتقى وزير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم إتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، وذلك خلال جولة مفاجأه قام بها على قسمى شرطة العجوزة بالجيزة -  التجمع الأول بالقاهرة.

وإلتقى الوزير خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب الوزير عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء، مؤكدًا  أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات .

حيث قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .

شملت الجولة عدد من المحاور والميادين حيث تفقد الوزير عدد من الخدمات والإرتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والإستمرار فى بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال .

كما فاجأ الوزير القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة -  التجمع الأول بالقاهرة ، حيث إطلع على مجريات العمل وإطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين .

مشددًا على حسن معاملة المواطنين والإرتقاء بمستوى الأداء الأمنى وما تقدمه الأجهزة الأمنية من خدمات ، وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والإهتمام بتحقيق شكواهم حال ترددهم على مختلف القطاعات الأمنية.
ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول
ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول
ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول
ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول
ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول
ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول
ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحالة الأمنية أول أيام عيد الأضحى.. خدمات مرورية على الطرق الصحراوية.. دوريات تجوب الشوارع.. وانتشار للشرطة النسائية بمحطات القطارات وأماكن التجمعات

بالتزامن مع احتفالات العيد| إجراءات أمنية مشددة.. تفتيش بمحطات المترو والقطارات.. خدمات مرورية على الطرق الصحراوية.. ودوريات تجوب الشوارع

استعدادات مكثفة لتأمين ماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.. وزير الداخلية يراجع الخطط الأمنية مع مساعديه.. ويوجه بنشر قوات التدخل السريع في محيط اللجان

قبل ساعات من بدء ماراثون مجلس الشيوخ.. تكثيف التواجد الأمنى فى محيط لجان الاقتراع

استمرار الاستنفار الأمني لتأمين اللجان فى ثانى أيام الانتخابات

جولة مفاجئة.. وزير الداخلية يتفقد الخدمات الأمنية بالقاهرة والجيزة .. صور

ترشيحاتنا

يوم أن كنا دولةً واحدة.. الخرطوم أصبحت عاصمة سودانية بقرار مصري خالص

عائشة بن أحمد.. نجمة تونس تتصدر أفيشات السينما المصرية

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

وزارة الري توضح كيفية نوع وحجم الفيضان هذا العام .. فيديو

خاص.. كواليس انتقال رمضان صبحي لنادي بيراميدز.. 4.5 مليون جنيه إسترليني وراتب سنوي خرافي

بيع مجمع التحرير حقيقة أم شائعة؟.. وزيرة التخطيط تجيب

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة .. معلومات عن سرطان البلعوم بعد إصابة جمال يوسف .. إطلالات ريهام عبد الغفور في عيد ميلادها

أفضل علاج للقولون .. 10 حلول منزلية مجربة

الشرطة الأمريكية تخرج السيارة فورد كراون فيكتوريا من الخدمة.. صور