ماذا يحدث تجاه بلاغاتكم .. وزير الداخلية يناقش عددا من المواطنين بقسمي شرطة العجوزة والتجمع الأول

إلتقى وزير اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بعدد من المواطنين وناقشهم فيما تم إتخاذه من إجراءات حيال بلاغاتهم، وذلك خلال جولة مفاجأه قام بها على قسمى شرطة العجوزة بالجيزة - التجمع الأول بالقاهرة.

وإلتقى الوزير خلال جولته بالقيادات الميدانية وعدد من رجال الشرطة، وأعرب الوزير عن تقديره لما لمسه من جهد فى الأداء، مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تستوجب بذل أقصى الجهود لتحقيق الأمن والحفاظ على ما تحقق من نجاحات .



حيث قام اللواء محمود توفيق وزير الداخلية اليوم بجولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة .





شملت الجولة عدد من المحاور والميادين حيث تفقد الوزير عدد من الخدمات والإرتكازات الأمنية والمرورية، ووجه باليقظة التامة للقوات والإستمرار فى بذل الجهود لتحقيق الأمن والتصدى لكافة صور الخروج على القانون من خلال أداء أمنى جاد وفعال .





كما فاجأ الوزير القائمين على العمل بقسمى شرطة العجوزة بالجيزة - التجمع الأول بالقاهرة ، حيث إطلع على مجريات العمل وإطمأن على سرعة التفاعل والتعامل مع بلاغات المواطنين .



