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رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف سبب عدم دعوة مرتضى منصور لحضور الحفل .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 09:49 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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اسراء صبري
قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه لعب لنادي الزمالك قبل الأهلي..متابعا: أنا من حقي كـ رئيس للاتحاد الدولي أني أقوم بدعوة ضيوف خاصين بي "أصدقائي".

وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "رئيس نادي الزمالك ليس صديقا لي.. ولهذا السبب لم أقم بدعوته لحضور الحفل".

واسترسل: علاقتي جيدة مع نادي الزمالك وبحترم جماهير النادي، ولكني دعوت محمود الخطيب لكونه نموذجا يحتذى به من قبل الصغار، كما أنه صديق شخصي لي.


وأكمل: من حقي أن أقوم بدعوة أي شخص.
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