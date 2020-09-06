رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد يكشف سبب عدم دعوة مرتضى منصور لحضور الحفل .. فيديو

قال حسن مصطفى، رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، إنه لعب لنادي الزمالك قبل الأهلي..متابعا: أنا من حقي كـ رئيس للاتحاد الدولي أني أقوم بدعوة ضيوف خاصين بي "أصدقائي".
وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "رئيس نادي الزمالك ليس صديقا لي.. ولهذا السبب لم أقم بدعوته لحضور الحفل".
واسترسل: علاقتي جيدة مع نادي الزمالك وبحترم جماهير النادي، ولكني دعوت محمود الخطيب لكونه نموذجا يحتذى به من قبل الصغار، كما أنه صديق شخصي لي.
وأكمل: من حقي أن أقوم بدعوة أي شخص.
وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"،: "رئيس نادي الزمالك ليس صديقا لي.. ولهذا السبب لم أقم بدعوته لحضور الحفل".
واسترسل: علاقتي جيدة مع نادي الزمالك وبحترم جماهير النادي، ولكني دعوت محمود الخطيب لكونه نموذجا يحتذى به من قبل الصغار، كما أنه صديق شخصي لي.
وأكمل: من حقي أن أقوم بدعوة أي شخص.