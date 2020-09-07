إطلاق الجيل الثاني من نيسان جوك الجديدة في السوق المصري

أعلنت نيسان موتور إيجيبت عن إطلاق الجيل الثاني من السيارة نيسان جوك الجديدة كلياُ في السوق المصري، والتي تتميز بتصميم "كوبيه" رياضي، وحجم أكبر وأكثر اتساعًا من الجيل الأول من السيارة، بالإضافة إلى العديد من التقنيات والسمات التي تنفرد بها نيسان جوك ما بين كل السيارات في فئتها.

وبهذه المناسبة قال السيد مايك ويتفيلد، رئيس مجلس إدارة نيسان موتور إيجيبت والعضو المنتدب للشركة، " خطتنا هي العمل على الارتقاء بالسيارات التي نطلقها لتلبية متطلبات العملاء في مصر، إن نيسان هي الشركة الوحيدة التي تملك مصنعها بنسبه 100% في مصر، وهدفنا هو أن نصبح الاختيار المفضل للعملاء في سوق السيارات المصري من مختلف الفئات والموديلات."

وأضاف ويتفيلد " يُعتبر الجيل الثاني من نيسان جوك الجديدة كليًا إضافة هامة لموديلات السيارات التي نقدمها للعملاء في السوق المصري، فهي أحد أنجح السيارات كروس أوفر التي حصلت على ثقة العملاء في مصر وحول العالم مما تقدمه من تصميم رياضي جذاب والعديد من تقنيات الآمن والسلامة والراحة للسائق والركاب."

أبعاد نيسان جوك الجديدة

وتتسم الجيل الثاني من نيسان جوك والتي يتم تجميعها في المملكة المتحدة بحجم أكبر وصالون داخلي أكثر اتساعًا يوفر المزيد من الراحة لقائد السيارة وللركاب، حيث يبلغ طول السيارة الجديدة 4.210 متر، وعرض 1.8 متر، وارتفاع 1.595 متر، مع طول قاعدة العجلات والذي يبلغ 2.636 متر. يملك الجيل الثاني من نيسان جوك كذلك أكبر سعة لصندوق السيارة حيث يبلغ 422 لتر وهو الأكبر ما بين كل السيارات من نفس الفئة.

محرك يوفر في استهلاك الوقود

وتتميز السيارة نيسان جوك الجديدة بمحرك تربو بسعة 1.0 لتر بثلاث أسطوانات، ويمنح السيارة قوة قدرها 117 حصانًا وعزم دوران 200 نيوتن/ متر. ويُعتبر هذا المحرك الرائع الجديد هو الأفضل على الإطلاق في ترشيد استهلاك الوقود ما بين كل السيارات من نفس الفئة بفضل تقنيات نيسان المتطورة. هذا بالإضافة إلى ناقل الحركة الأوتوماتيكي بتقنية الـ DCT، والذي يعمل بسبعة سرعات، مع إمكانية التمتع بالقيادة مع ناقل يدوي للسرعات عن طريق التنقل ما بين ناقل السرعات اليدوي والأوتوماتيك عن طريق الدواسات بفضل تقنية " Paddle shifts"

تصميم رياضي أنيق

يُعتبر الجيل الثاني من نيسان جوك علامة بارزة في ثورة التصاميم الرياضية للسيارات SUV ، فيتسم التصميم بالانسيابية والأناقة مع خطوط ديناميكية عصرية ، مع وجود الشبكة الأماميةV-Motion والتي تُميز العديد من موديلات نيسان الجديدة، وسقف متحرك رائع، بجانب مصابيح أمامية بتصميم دائري مميز وإضاءة قوية تجعل القيادة في أصعب الظروف تجربة ممتعة، هذا بالإضافة إلى مقابض الأبواب الخلفية غير الظاهرة والتي تجعل نيسان جوك الجديدة تبدو وكأنها سيارة كوبيه.

التصميم الداخلي لنيسان جوك الجديدة يركز على تقديم أفضل سُبل الراحة والأمان والرفاهية لقائد السيارة وللركاب حيث تتميز بمقاعد رياضيه تتسم بالروعة، وفتحات التكييف ذات شكل مميز، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات ذات الشكل D المميز. وتتوافر السيارة بثلاثة فئات مختلفة رائعة للصالون الداخلي ثنائي اللون، فيوجد اللون الأسود الممزوج بالكانتارا لأعلى مستوى من الأناقة واللون الأبيض المتصل بالأسود واللون البرتقالي المُفعم بالطاقة والحيوية.

ويتمتع الجيل الثاني من السيارة نيسان جوك على نظام صوتي BOSE® PERSONAL® PLUS مع 8 سماعات، وشاشة لمس 8 بوصة وخاصية التعرف على الصوت وتوصيل الهاتف الذكي بالسيارة عن طريق Apple Car Play وAndroid Auto

تقنيات الأمن والسلامة الأفضل

وتحتوي نيسان جوك على العديد من سبل الأمان السلامة التي حصلت على أعلى تقييم من البرنامج الأوروبيEURO NCAPلتقييم السيارات الجديدة، وتتضمن تقنيات الأمان في السيارة الهيكل المتطور القوي والذي صُمم باستخدام أمتن أنواع دعامات في الأماكن الرئيسية من الهيكل للارتقاء بالصلابة مع السماح بامتصاص الصدامات وتخفيف وزن السيارة ب65 كيلو

هذا بالإضافة إلى نظام TPMS لمراقبة ضغط الهواء في الإطارات، وخاصية High Beam Assist والتي تزيد من الإضاءة عند الحاجة لذلك.

فئات نيسان جوك الجديدة

تتوافر نيسان جوك الجديدة في السوق المصري بثلاثة فئات، الفئة الأولى هي نيسان جوك أسنتا التي تأتي بمصابيح ضبابية أمامية LED، وخاصية Cruise Control لتثبيت السرعة، وتقنية Paddle shifters لناقل الحركة شبه التلقائي، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وتكيف هواء يدوي وحساسات خلفية للركن، وزجاج مُعتم، بالإضافة إلى شاشة لمس مميزة مقاس 8 بوصة.

أما بالنسبة لوسائل الأمن والسلامة، فتحتوي نيسان جوك أسنتا على خاصية ABSالتي تعمل على منع السيارة من الانزلاق وخاصية EBD التي تعمل على توزيع الفرامل بجميع أجزاء السيارة بشكل متساوي مما يحافظ على ثبات السيارة بشكل متساوي، بالإضافة إلى تقنية VDC والتي تسهم في التحكم الديناميكي في السيارة، وستة وسائد هوائية لحماية قائد السيارة وكل الركاب.

بالنسبة للفئة الثانية من السيارة نيسان جوك الجديدة، وهي نيسان جوك تكنا، وعلاوة على كل المميزات السابقة، فهي تحتوي على مرايات قابلة للطي ومساحات تحتوي على حساسات للأمطار، وعجلة قيادة مكسوة بالجلد، وفرامل انتظار اوتوماتيكية، وفتح السيارة بدون الحاجة لاستخدام مفتاح، وعدادات رقمية مقاس 7 بوصة، وتكييف هواء اوتوماتيكي، وجنوط رياضية كبيرة مقاس 19 بوصة، ونظام صوتي BOSE مع 8 سماعات، وكراسي من الجلد. وتوجد كذلك الفئة الثالثة من نيسان جوك الجديدة، وهي Tekna Persoوالتي تتميز بصالون داخلي ثنائي الألوان يتسم بالأناقة والجاذبية.

ويتوقع أن يحقق الجيل الثاني من نيسان جوك الجديدة كليًا نجاحًا كبيرًا في السوق المصري لما تتميز به السيارة من سمات تجعلها الاختيار الأمثل لكل العملاء الذين يفضلون الأداء الرياضي القوي مع أفضل سُبل الأمان والرفاهية.