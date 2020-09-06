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منوعات

مصارع wwe شهير يتعرض لإصابة خطيرة بالمخ خلال مباراة عنيفة

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 10:39 م
صدى البلد
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احمد شريف

يتلقى المصارع الشهير مات هاردي رعاية طبية بعد تحطيم رأسه على أرضية خرسانية ليلة السبت .



ووفقا لصحيفة ديلي ستار، تم نقل مصارع "wwe"  سابقا، ومصارع  AEW إلى المستشفى بعد أن تعرض لإصابة جسيمة  خلال مباراته مع المصارع سامي جيفارا.



وأشارت الصحيفة إلى أن المصارع البالغ من العمر 45 عامًا واصل المباراة على الرغم من إصابته بارتجاج في المخ ، تاركًا زوجته ريبي غاضبة.



وأوضحت الصحيفة، أن الرئيس والمدير التنفيذي لـ AEW توني خان منذ ذلك الحين أصدر بيانًا حول الحادث الذي سقط فيه هاردي على  طاولة قابلة للطي وانتهى به الأمر إلى الاستلقاء لفترة وجيزة على أرضية خرسانية.



قال خان ، وهو أيضًا نائب رئيس مجلس إدارة فريق فولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز: "صحة وسلامة المصارعين هي دائمًا أهم شيء في AEW، والمصارع "مات" سيكون على ما يرام".


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