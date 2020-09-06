لراغبى الدراسة بتربية حلوان .. تعرف على شروط الالتحاق بالأقسام العلمية

3- الكيمياء عربي:

تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمي "رياضة - علوم"، من خريجي الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الكيمياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الكيمياء، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة.









4- الكيمياء إنجليزي:

تقبل هذه الشعبة الطلاب الذين تم قبولهم في شعبة الكيمياء عربي، على أن يكون الطالب حاصلا على 85% من درجة الإنجليزية ووفقًا للأعداد المطلوبة بهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.





5- رياضيات عربي:

تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق لشعبة الرياضيات.





6- رياضيات إنجليزي:

تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين لشعبة الرياضيات عام عربي، على أن يكون الطالب حاصلا على 85% من درجة الإنجليزية، ووفقًا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.









7- بيولوجي - جيولوجي:

تقبل هذه الشعبة طلاب العلمي علوم حديث/قديم من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الأحياء أو الجيولوجيا، ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الأحياء أو الجيولوجيا، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا ووفقًا للأعداد المطلوبة.