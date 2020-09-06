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تعليم

لراغبى الدراسة بتربية حلوان .. تعرف على شروط الالتحاق بالأقسام العلمية

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:25 م
كلية التربية
كلية التربية
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كريم ناصر
أعلنت كلية التربية بجامعة حلوان شروط القبول بالشعب المختلفة بالكلية للعام الدراسى 2020-2021،  حيث تقبل الكلية طلاب الثانوية العامة بنظاميها القديم والحديث، والطلاب المصريين بالخارج والوافدين والمحولين.

تضم كلية التربية بجامعة حلوان 19 قسما مختلفا بين أقسام اللغات وأقسام التعليم الأساسى وأقسام الأدبية والعلمية والتربية  الخاصة ورياض الأطفال.

وننشر لطلاب الثانوية العامة بتنسيق 2020 المرحلة الثانية شروط القبول بالشعب و الاقسام العلمية بالكلية .

1- الطبيعة عربي:
تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمي "رياضة- علوم"، من خريجي الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الفيزياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الفيزياء، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي بمجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة.

2- الطبيعة إنجليزي:
تقبل هذه الشعبة الطلاب الذين تم قبولهم في شعبة الطبيعة عربي، على أن يكون الطالب حاصلا على 85% من درجة الإنجليزية ووفقًا للأعداد المطلوبة، وهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.

3- الكيمياء عربي:
تقبل هذه الشعبة طلاب القسم العلمي "رياضة - علوم"، من خريجي الثانوية العامة الحكومية واللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الكيمياء ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الكيمياء، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا وفقًا للمجموع الكلي من مجموع بطاقة الترشيح، ووفقًا للأعداد المطلوبة.


4- الكيمياء إنجليزي:
تقبل هذه الشعبة الطلاب الذين تم قبولهم في شعبة الكيمياء عربي، على أن يكون الطالب حاصلا على 85% من درجة الإنجليزية ووفقًا للأعداد المطلوبة بهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.

5- رياضيات عربي:
تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين مباشرة من مكتب التنسيق لشعبة الرياضيات.

6- رياضيات إنجليزي:
تقبل هذه الشعبة الطلاب المرشحين لشعبة الرياضيات عام عربي، على أن يكون الطالب حاصلا على 85% من درجة الإنجليزية، ووفقًا للأعداد المطلوبة لهذه الشعبة بالمصروفات، على أن لا يقل عدد الطلاب بالشعبة عن 15 طالبا.


7- بيولوجي - جيولوجي:
تقبل هذه الشعبة طلاب العلمي علوم حديث/قديم من خريجي الثانوية العامة الحكومية و اللغات الخاصة والتجريبية، على أن يكون الطالب قد درس مادة الأحياء أو الجيولوجيا، ونسبة الحد الأدنى 90% لدرجة مادة الأحياء أو الجيولوجيا، ويتم اختيار الطلاب بعد ترتيبهم تنازليًا ووفقًا للأعداد المطلوبة.

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