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رد الشيخ مبروك عطية على فبركة فيديو له خاص بـ قانون التصالح في مخالفات البناء .. فيديو

الأحد 06/سبتمبر/2020 - 11:58 م
الدكتور مبروك عطية
الدكتور مبروك عطية
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محمد حليم قنديل
رد الدكتور مبروك عطية عميد كلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر بشأن تفاصيل فبركة الاخوان لفيديو له خاص بقانون التصالح فى مخالفات البناء الذي تعرضه قناة مكملين.


وأضاف عطية فى مداخلة هاتفية خلال برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة "النهار" الفضائية، أن ما تصنعه جماعة الإخوان الإرهابية من فبركة وأكاذيب هي محاولات فاشلة.


وقال محمد الباز إن فريق عمل قناة مكملين هم عصابة ولا يمتلكون من الأخلاق شيئا لأنهم يعرضون فيديو فيه مهاجمة للشيخ مبروك عطية.


وعرض الباز الفيديو الخاص بمهاجمة الشيخ مبروك عطية حول قانون التصالح فى مخالفات البناء والذي يتم إذاعته مرارا وتكرارا على قناة مكملين. 


وأشار إلى أن قناة مكملين قامت بتركيب الفيديو ببعضه لزيف الحقيقة وتشويه صورة الشيخ مبروك عطية.

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