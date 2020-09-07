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رياضة

من ينتقد مغرض.. حسن مصطفى يفسر تصريحاته عن تفويت مصر لفرنسا في كرة اليد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:24 ص
صدى البلد
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عمر سلامة

رفض د.حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، الهجوم الذي تعرض له، بعد حديثه على هامش قرعة بطولة العالم لكرة اليد أمس على سفح الأهرامات، بأن الرئيس الراحل حسني مبارك طلب منه أن يقوم منتخب اليد بتفويت مباراته مع فرنسا بكأس العالم 2001.


وقال مصطفى في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت على قناة صدى البلد: "من ينتقدني إما شخص مغرض أو لا يفهم حديثي، أولا ما قلته مداعبة، ثانيًا حديث الرئيس الفرنسي الراحل جاك شيراك معي كان بعد نهاية مباراة مصر وفرنسا في بطولة العالم لكرة اليد".


وتابع: "الرئيس جاك شيراك تحدث معي عقب مباراة فرنسا ومصر وقال إنه شعر أن منتخب فرنسا لن يستطيع الفوز على مصر، وأكد أنه صديق المصريين وصديق الرئيس الراحل مبارك، فرديت عليه بمداعبة وقلت له لذلك تحدث معي الرئيس مبارك وطلب مني تفويت المباراة، لكن الأمر كان في إطار مداعبة"، متسائلًا: "هل يعقل أن يطلب مني رئيس جمهورية تفويت مباراة في بطولة عالم ؟!".


وأضاف أنه مسئول عن ما قاله على هامش قرعة بطولة العالم لكرة.

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