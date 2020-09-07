صابرين تهنئ زوجها بعيد ميلاده: انت الطبطبة اللي بجد

وجهت الفنانة صابرين رسالة لزوجها في عيد ميلاده عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت صابرين صورة تجمعها بزوجها وعلقت قائلة "كل سنه وانت ياطارق #الطبطبه اللي بجد وحق وحقيقي كل سنه وانت طيب ياراجل ياطيب ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️🎈🎈🎈🎈🎈🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎊🎂🎂🎂🎂🎉🎉🎉🎉".



وشاركت صابرين في مسلسل "ليالينا" الذى عرض خلال السباق الرمضانى وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.

المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.

