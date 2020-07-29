هعمل تصرف مش لصالحكم.. صابرين توجه رسالة للمتنمرين

وجّهت الفنانة صابرين رسالة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام".





وكتبت صابرين في رسالتها: "أي حد يكتب أي كلمة فيها إساءة أو تنمر هعمل تصرف مش لصالحه".





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ونالت الرسالة تفاعل الكثير من متابعيها و وجاءت أبرز التعليقات ما بين "برافو عليكي.. الناس بقت صعبة .. ربنا يرحمنا برحمته".





وتشارك صابرين في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضانى الحالى، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.





المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.



