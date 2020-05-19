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توك شو

صابرين: ما قلعتش الحجاب علشان التمثيل.. وأول فيلم بشعري هيكون مع هنيدي

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 06:27 ص
صابرين
صابرين
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عادل نصار

أكدت الفنانة صابرين، أنها لم تخلع الحجاب؛ من أجل العمل في مجال التمثيل، مشيرة إلى أنها منزعجة من مواقع التواصل الاجتماعي بسبب ما يتم تداوله فيها ضدها في بعض الأحيان.

وأضافت صابرين، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "القاهرة الأن"، المذاع عبر شاشة "صدى البلد، مساء أمس الإثنين، أنها تملك حسابين على إنستجرام وتويتر، مؤكدة أنها تستخدم حسابها على تويتر أكثر.

وأوضحت الفنانة، أنها منذ خلعها للحجاب لم تقم حتى الآن بدور في أي عمل بدونه، خاصة أن شخصية رقية تمثل ست مصرية كادحة يتطلب الأمر معها لبس حجاب بدون صبغ الشعر، لافتة إلى أن طبيعة تصفيف الشعر في وقت وتاريخ أحداث المسلسل كانت "الكاريه".

 

وأكملت صابرين، أنها حرصت على إظهار الباروكة أثناء تصوير العمل، مستدركة :"حتى لا يقول الناس أن صابرين خلعت الحجاب عشان تشتغل وحبيت أقول ليهم أديني لسه لابسة البروكة وبشتغل ومافيش علاقة بين خلع الحجاب والشغل".

 

وأوضحت أن خلعها للحجاب أمر شخصي يخصها لأنها إنسانة ولها حقوق أن تفعل ما تشاء، لافتة إلى أنها لم تتأثر بأي رد فعل سلبي على خلع الحجاب بل ووجدت مساندة كبيرة.


وأنهت الفنانة صابرين، :"ما قلعتش الحجاب علشان التمثيل وأول فيلم بشعري هيكون مع هنيدي".

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