صابرين تكشف تفاصيل دورها في مسلسل ليالينا 80

كشفت الفنانة صابرين، تفاصيل مشاركتها في مسلسل "ليالينا 80" ودورها في شخصية رقية، مؤكدة أن دورها في العمل كان في غاية الأهمية والصعوبة.

وأضافت صابرين، في مداخلة عبر "زووم" لبرنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية "العربية الحدث"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، مساء أمس الاثنين، أن دور "رقية" مهم ومن الصعب تمثيله لأنها شخصية بكل الأحاسيس، "وما ينفعش معاه استدعاء الصعبانيات وده سهل في أي دور، لكني حاولت في دوري أن يكون الإحساس موجود مع ابتسامة الحمد والرضا".

وتحدثت الفنانة، عن أصعب المشاهد التي واجهتها أثناء تصوير العمل، قائلة : "مشهد دخولي على نجلي في المستشفى واكتشافي لبتر ساقه، والمشاعر المتضاربة التي انتابتني وقتها بداية من محاولة طمأنته ثم انهيارها المفاجئ وسقوطي مغشيًا علي أرضًا".





وكشفت صابرين أن شخصية "رقية" المرأة القوية الشاكرة والحامدة لفضل الله قريبة من شخصيتها وشخصية والدتها، قائلة: "أنا كده ووالدتي كده برضه لأني مرة حصلتلي حادثة كبيرة بعد أن صدمني أتوبيس وأنا صغيرة، وكانت والدتي غير موجودة وبادر الجيران بنقلي للمستشفي وادعوا وقتها أنهم أمهاتي، وعندما علمت والدتي جاءت مهرولة للمستشفى وقامت بتكسير مكتب الاستقبال تمامًا كما فعلت في مشهدي في شخصية رقية في مسلسل "ليالينا 80"، وتابعت أن قوة والدتي مستمرة طول الوقت وعلى مدار حياتها لأنها بعد زواجها من والدي تعرض لحادثة وأصيب بالشلل فأصبحت تقوم بدور الست والرجل في وقت واحد ".





وتابعت أن تفاصيل شخصية "رقية" وقوتها لم تستمد فقط من والدة صابرين بل من صديقاتها في المدرسة الآتي كنا إما لأبناء شهداء في حرب 73 أو أمهاتهم زوجات لشهداء وهي نماذج علمتني "الست المصرية الأصيلة اللي بتقوم بدور الأب والأم في وقت واحد ".





وقالت صابرين، إن الدور مثل تطورًا كبيرًا في مسيرتها الفنية قائلة: "ماعدتش بعرف أقوم بأي دور أو لأقول كلمة في "إسكريبت" من غير ماتكون مهضومة"، مشيرة إلى أن لغة الجسد تطورت معها كثيرًا في دور رقية، وأنها من طبيعتها في لغة الجسد استخدم اليد كثيرًا أثناء الحديث لكنها تجنبت ذلك في دور رقية وحرصت على لغة الجسد جدًا في شخصية رقية في كل شيء في الابتسامة والحركة وتجلى ذلك وضوحًا في ابتسامتها، مشيرة أن الدور لم تستخدم فيه الماكياج خاصة أن الدور كانت الدموع حاضرة فيه طول الوقت .



