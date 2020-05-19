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فن

كل سنة وأنت حتة من قلبي.. صابرين تهنئ نجلها بعيد ميلاده

الثلاثاء 19/مايو/2020 - 03:56 ص
صابرين
صابرين
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مريم عزت
نشرت الفنانة صابرين، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "إنستجرام "، صورة بصحبة ابنها لتهنئة بعيد ميلاده.

وعلقت صابرين على الصورة : كل سنة وأنت حتة من قلبي كل سنه وانت حبيب الروح كل سنه وأنت آخر العنقود وسكر معقود كل سنه وانت كل حركه بتعملها بترجعني لأحلي الذكريات يااارب ياحبيبي تنجح في حياتك وتحقق امنياتك ويبعد عنك اي شر ياأرشيميدس".

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ونالت الصورة إعجاب الكثير من متابعيها و تفاعل معها عدد كبير من جمهورها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي:

ربنا يحميه ويخليكي ليه ماشاء الله قمر 
كل عام واخر العنقود بالف خير
حبيبتي ربنا يبارك لك فيه ويحفظه يارب 
وتشارك صابرين في مسلسل "ليالينا" الذى يعرض خلال السباق الرمضانى الحالى، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات.

المسلسل يشارك في بطولته صابرين، غادة عادل، خالد الصاوي، إياد نصار، سناء شافع، ميدو عادل، هبة عبدالغني، منة عرفة، محمد على رزق.

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