الخميس.. محمد شاهين يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي

يستعد نجم ستار أكاديمي الفنان محمد شاهين، لإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل الموافق ١٠-٩-٢٠٢٠ على مركب المحروسة في دبي.
ومن المتوقع أن يقدم شاهين، عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها أغاني ألبومه الغنائي "ده اللي جاي".
يذكر أن تعاون شاهين في البوم "ده اللي جاي" مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم الشاعر أمير طعيمة، أحمد المالكي، صابر كمال، محمد النادي، محمد يحيى، حسين محمود، تميم، عزيز الشافعي، أمير محروس، طارق عبد الجابر، وسام عبد المنعم، أحمد عادل، أسامة عبد الهادي، تامر كروان، محمد سعد، صلاح مونتى، إسماعيل عبده، زيزو فاروق، سامح رأفت، أشرف البرنس، هانى يعقوب، أحمد راشد، سامح فرج، إسماعيل عبده، وغيرهم.
كما تضمن الألبوم أغنية بعنوان "ابن عمى"، وهى من كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع أمير محروس، وأغنية أخرى بعنوان "ده اللي جاى"، وهي من كلمات أحمد المالكى، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما.