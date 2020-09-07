الخميس.. محمد شاهين يستعد لإحياء حفل غنائي في دبي

يستعد نجم ستار أكاديمي الفنان محمد شاهين ، لإحياء حفل غنائي يوم الخميس المقبل الموافق ١٠-٩-٢٠٢٠ على مركب المحروسة في دبي.





ومن المتوقع أن يقدم شاهين، عدد من أبرز الأغاني الخاصة به من بينها أغاني ألبومه الغنائي "ده اللي جاي".



