استطاعت سيارات الـSUV ان تحافظ على مكانتها فى السوق حتى الآن ، خاصة انها من أكثر السيارات راحة في السفر ، كما أنها تتمتع بجميع وسائل السلامة والراحة على الطريق.
5 أسباب تجعلك تشتري هوندا SUV
كيا سبورتاج
تتميز كيا سبورتاج 2021 بمحرك 4 سلندر بقوة 133 حصان دفع أمامي، ومرحك 2 لتر 4 سلندر بقوة 157 حصان دفع أمامي خلفي.
و حصلت سبورتاج على تحديثات واسعة في الكونسول الوسطى، وتتميز شاشة نظام ملعوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش، ونظام صوت مضغوط بشاشة مقاس 3.8، وشاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى منطقة الأزرار الوسطى، والتي تجعل التحكم في أنظمة الصوت وتكييف الهواء في متناول اليد.
هيونداي توسان
تتمتع بمحرك هيونداي توسان من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصانا، بالإضافة إلى ان المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصانا.
نيسان قشقاي
تتميز سيارة نيسان قشقاي بمحرك بنزين رباعي الإسطوانات ذو سعة 1.2 لتر ، وهذا المحرك معزز بشاحن تربو قوته 116 حصان ، وتتميز بسرعتها العالية ، ومقاعدها المريحة.
تتمتع نيسان قشقاي بأداء مفعم بالحيوية ، وقدرة الدفع الرباعي ستجعلك تحب القيادة مرة اخرى ،بفضل المصابيح الامامية الجديدة ، والسبائك المعاد تصميمها ، والشبكة الامامية
ميتسوبيشي أكليبس
تتميز سيارة ميتسوبيشي إكليبس بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ، و معزز بشاحن هواء تيربو بقوة إجمالية 150 حصان إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـالـ CVT من 8 سرعات.
ومقاس عجلات السيارة قياس 18، 16 بوصة ويبلغ مساحة تخزين السيارة الخلفية " الشنطة " 378 لتر ، كما السيارة مجهزة بعدد من المواصفات القياسية بينها المصابيح الامامية والخلفية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب ، نظام آبل كاري بلاي ، أندرويد أوتو.
سوبارو XV
تتمتع بمحرك Boxer الشهير من سوبارو دفع رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك و يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 14 ثانية.
وفي هذا التقرير يقدم موقع "صدى البلد " أفضل 5 سيارات SUV في السوق المصري لعام 2020
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5 أسباب تجعلك تشتري هوندا SUV
كيا سبورتاج
تتميز كيا سبورتاج 2021 بمحرك 4 سلندر بقوة 133 حصان دفع أمامي، ومرحك 2 لتر 4 سلندر بقوة 157 حصان دفع أمامي خلفي.
و حصلت سبورتاج على تحديثات واسعة في الكونسول الوسطى، وتتميز شاشة نظام ملعوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش، ونظام صوت مضغوط بشاشة مقاس 3.8، وشاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى منطقة الأزرار الوسطى، والتي تجعل التحكم في أنظمة الصوت وتكييف الهواء في متناول اليد.
هيونداي توسان
تتمتع بمحرك هيونداي توسان من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصانا، بالإضافة إلى ان المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصانا.
نيسان قشقاي
تتميز سيارة نيسان قشقاي بمحرك بنزين رباعي الإسطوانات ذو سعة 1.2 لتر ، وهذا المحرك معزز بشاحن تربو قوته 116 حصان ، وتتميز بسرعتها العالية ، ومقاعدها المريحة.
تتمتع نيسان قشقاي بأداء مفعم بالحيوية ، وقدرة الدفع الرباعي ستجعلك تحب القيادة مرة اخرى ،بفضل المصابيح الامامية الجديدة ، والسبائك المعاد تصميمها ، والشبكة الامامية
ميتسوبيشي أكليبس
تتميز سيارة ميتسوبيشي إكليبس بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ، و معزز بشاحن هواء تيربو بقوة إجمالية 150 حصان إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية الـالـ CVT من 8 سرعات.
ومقاس عجلات السيارة قياس 18، 16 بوصة ويبلغ مساحة تخزين السيارة الخلفية " الشنطة " 378 لتر ، كما السيارة مجهزة بعدد من المواصفات القياسية بينها المصابيح الامامية والخلفية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب ، نظام آبل كاري بلاي ، أندرويد أوتو.
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سوبارو XV
تتمتع بمحرك Boxer الشهير من سوبارو دفع رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك و يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 14 ثانية.