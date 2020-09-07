AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

أفضل 5 سيارات SUV في السوق المصري لعام 2020

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:01 ص
هبونداي توسان
هبونداي توسان
Advertisements
أماني نوار
استطاعت سيارات الـSUV ان تحافظ على مكانتها فى السوق حتى الآن ، خاصة انها من أكثر السيارات راحة في السفر ، كما أنها تتمتع بجميع وسائل السلامة والراحة على الطريق.

وفي هذا التقرير يقدم موقع  "صدى البلد " أفضل 5 سيارات SUV  في السوق المصري  لعام 2020

اقرأ أيضا
 5 أسباب تجعلك تشتري هوندا SUV

كيا سبورتاج

كيا سبورتاج جديدة للبيع و بالتقسيط : هتلاقى
تتميز كيا سبورتاج 2021 بمحرك 4 سلندر بقوة 133 حصان دفع أمامي، ومرحك 2 لتر 4 سلندر بقوة 157 حصان دفع أمامي خلفي.

و حصلت سبورتاج على تحديثات واسعة في الكونسول الوسطى، وتتميز شاشة نظام ملعوماتي ترفيهي لمسية قياس 7 إنش، ونظام صوت مضغوط بشاشة مقاس 3.8، وشاشة عرض معلومات السيارة قياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى منطقة الأزرار الوسطى، والتي تجعل التحكم في أنظمة الصوت وتكييف الهواء في متناول اليد.

 

هيونداي توسان
نتيجة بحث الصور عن هيونداي توسان
تتمتع بمحرك هيونداي توسان من أربع أسطوانات بسعة 2.0 لتر مع ناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات وتنتج قوة متواضعة تبلغ 164 حصانا، بالإضافة إلى ان المحرك قياسي بسعة 1.6 لتر ومحرك تيربو بقوة 175 حصانا.

 

نيسان قشقاي
بانخفاض 30 ألف جنيه..تعرف على الأسعار الجديدة لنيسان «قاشقاي» | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
تتميز سيارة نيسان قشقاي  بمحرك بنزين رباعي الإسطوانات ذو سعة 1.2 لتر ، وهذا المحرك معزز بشاحن تربو قوته 116 حصان ، وتتميز بسرعتها العالية ، ومقاعدها المريحة.

 

تتمتع نيسان قشقاي بأداء مفعم بالحيوية ، وقدرة الدفع الرباعي ستجعلك تحب القيادة مرة اخرى ،بفضل المصابيح الامامية الجديدة ، والسبائك المعاد تصميمها ، والشبكة الامامية

 

ميتسوبيشي أكليبس
متسوبيشي Eclipse 2019 متسوبيشي Eclipse Cross | Shift
تتميز سيارة ميتسوبيشي إكليبس بمحرك مكون من 4 أسطوانات سعة 1.5 لتر ، و معزز بشاحن هواء تيربو بقوة إجمالية 150 حصان إضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيك بتقنية  الـالـ CVT من 8 سرعات.

ومقاس عجلات السيارة قياس 18، 16 بوصة ويبلغ مساحة  تخزين السيارة  الخلفية " الشنطة " 378 لتر ، كما السيارة مجهزة بعدد من المواصفات القياسية  بينها المصابيح الامامية والخلفية LED ، ضوء نهاري، مصابيح ضباب ، نظام آبل كاري بلاي ، أندرويد  أوتو.

 اقرأ أيضا 

أول صورة تشويقية للسيارة الـ SUV الجديدة من نيسان

سوبارو XV
أسعار ومواصفات سيارات سوبارو XV (صور) - جريدة المال
تتمتع بمحرك Boxer الشهير من سوبارو دفع رباعي سعة 1600 سي سي بقوة 114 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر ، وتنقل القوة للعجلات الأربعة عبر ناقل حركة أوتوماتيك و يمكن السيارة من التسارع من الثبات الي 100 كم في الساعة خلال 14 ثانية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تبدأ بسعر 380 ألف جنيه.. ميتسوبيشي إكليبس تنافس هيونداي توسان وكيا سبورتاج

أفضل 10 سيارات كورية في السوق المصرية

أسعار ومواصفات أشهر 6 سيارات يابانية جديدة في مصر .. صور

طرح ميتسوبيشي إكليبس 2021 فى السوق المصرى.. السعر والمواصفات

أبرزها تويوتا كورولا .. أشهر 5 سيارات يابانية في مصر

أبرزها الـ "سوبارو".. أشهر 5 سيارات SUV في مصر

ترشيحاتنا

الزمالك يؤكد غياب عبد الشافي أمام الرجاء المغربي

11 نقطة على الـ 42.. الأهلي ضيف ثقيل على حرس الحدود بالدوري المصري

النيابة العامة أو الإدارية.. وزير الشباب والرياضة يصدر قراره بشأن اختفاء كؤوس اتحاد الكرة

أخبار الرياضة.. تفاصيل مفاوضات الأهلي لضم يوسف البلايلي.. مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الاثنين

وفاة الفنانة عايدة كامل

شوبير: خبراء التحكيم اختلفوا حول صحة هدف وادي دجلة في الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

بفستان فوشيا .. فيفي عبده تخطف الأنظار على البحر

المنطقة السكنية.. سبب غير متوقع لـ سرعة نفاد شحن بطارية الهاتف