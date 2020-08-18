قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور

أعلن أحد موزعى سيارات فورد المعتمد لدى وكيلها فى مصر طرح طراز فورد كوجا موديل 2021 فى ثوبه الجديد تحت مسمى Face lift فى السوق المحلية خلال الربع الأخير من عام 2020.





وتعتبر السيارة فورد كوجا موديل 2021 هي سيارة رياضية من فئة السيارات SUV، لذلك ستدخل فى منافسة قوية مع مثيلاتها من العلامات التجارية الأخرى فى مصر مثل كيا وتويوتا وبيجو وجيب.





وأوضح الموزع أن السيارة فورد كوجا موديل 2021 تستمد قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.







وقال الموزع المعتمد إن سوق السيارات المصرية ستشهد خلال الفترة القادمة الدفع بعدد كبير من السيارات فورد موديل 2020 من طراز فيوجن وايكوسبورت، بسبب وصول شحنات قد تأخرت بسبب تداعيات الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا كوفيد -19.







جدير بالذكر أن شركة فورد سجلت نسبة مبيعات بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك متراجعة فى السوق المحلية بنسبة 30.7% لتصل إلى 708 سيارات خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 1023 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.