AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 08:59 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

أعلن أحد موزعى سيارات فورد المعتمد لدى وكيلها فى مصر طرح  طراز فورد كوجا موديل 2021 فى ثوبه الجديد تحت مسمى Face lift فى السوق المحلية خلال الربع الأخير من عام 2020.


وتعتبر السيارة فورد كوجا موديل 2021 هي سيارة رياضية من فئة السيارات SUV، لذلك ستدخل فى منافسة قوية مع مثيلاتها من العلامات التجارية الأخرى فى مصر مثل كيا وتويوتا وبيجو وجيب.


وأوضح الموزع أن السيارة فورد كوجا موديل 2021 تستمد قوتها من محرك رباعى الأسطوانات، سعة 1500 سى سى، ينتج قوة 180 حصان، وعزم أقصى للدوران 240 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسي السرعات أوتوماتيك.


وقال الموزع المعتمد إن سوق السيارات المصرية ستشهد خلال الفترة القادمة الدفع بعدد كبير من السيارات فورد موديل 2020 من طراز فيوجن وايكوسبورت، بسبب وصول شحنات قد تأخرت بسبب تداعيات الوباء العالمي الجديد فيروس كورونا كوفيد -19.


جدير بالذكر أن شركة فورد سجلت نسبة مبيعات بحسب الإحصائيات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات أميك متراجعة فى السوق المحلية بنسبة 30.7% لتصل إلى 708 سيارات خلال النصف الأول من العام الحالى، مقارنة مع 1023 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.

قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور
قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور
قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور
قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لينكون توقف إصدار سيارتها كونتيننتال بسبب كورونا

فولكس فاجن واحدة منهم.. تعرف على أغرب السيارات الرئاسية في العالم

تعرف على فورد بوما الـ SUV موديل 2020 الجديدة.. صور

فورد توقف إنتاج سيارتها فيوجن رسميا

ترشيحاتنا

برلمانى: لا أسعى لشو إعلامي وليس لدى أى مصلحة شخصية من تقديم مشروع قانون الإيجار القديم

رشا مجدي عن نقل 22 مومياء من متحف التحرير إلى القومي للحضارة: إنجاز جديد .. فيديو

وادي الموت.. تسجيل أعلى درجة حرارة شهدها العالم

جرام 21 بـ 862 جنيها .. أسعار الذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء 18-8-2020

الكائنات الفضائية هم من بنوا الأهرامات وليس المصريون القدماء..زاهى حواس يرد..فيديو

رجع لأهم ميزة.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام أسوان

AdvertisementS

احذر .. توقف أنظمة صرف الدعم اليوم لمدة 9 ساعات للصيانة

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

أهم أخبار التوك شو.. أحمد موسى يسخر من أردوغان ويدخل في نوبة ضحك بسبب مرتضى منصور.. وتفاصيل زيادة المترو وإحلال وتجديد الميكروباصات

حدث ليلا.. طائرات إسرائيلية في ألمانيا.. سيول تجرف متفجرات بالسعودية.. حريق في شارع المعز

فى ذكرى ميلاده.. زيجات إبراهيم نصر وآخر عمل ظهر به ولم يشاهده

أفضل أدعية الصباح لزيادة الرزق وتيسير الأمور .. اغتنمها

تحدوا كورونا.. شاهد اندفاع آلاف الصينيين نحو الشواطئ دون كمامات يثير الغضب

أخبار الرياضة.. إصابة محمود متولي بقطع في غضروف الركبة والسعيد يرحب بانضمام ثلاثي الأهلي

حقك عليا.. أحمد فتحي يوجه رسالة مؤثرة لـ زوجته

ماذا يحدث للجسم عند تناول عصير البقدونس والليمون ؟

رجع لأهم ميزة.. نبيل الحلفاوي يعلق على أداء الأهلي أمام أسوان

وزير التعليم: أخبار سارة لطلاب مدارس النيل قريبا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قريبا.. فورد كوجا 2021 الـ SUV فى مصر.. صور

تحدوا كورونا.. شاهد اندفاع آلاف الصينيين نحو الشواطئ دون كمامات يثير الغضب

آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020