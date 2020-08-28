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سيارات

5 أسباب تجعلك تشتري هوندا SUV

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 09:59 ص
هوندا
هوندا
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أماني نوار
هناك الكثير من الأسباب التي تجعل «هوندا- أس -يو- في » هي خامس اكثر سيارة مبيعا في العالم ، وفي هذا التقرير نقدم لك 5 أسباب مهمة تجعلك تقبل على شرائها .


تحتوي  «هوندا- أس -يو- في »على محرك تيربو  يتألف من 4 إسطوانات بسعة 1.5 لتر  ، وقة 190 حصان ، بشكل قياسي وبدون تكاليف .

كما  تتميز هذه النسخة  بنظام دفع أمامي ، ولكن يمكنك اختيار الدفع الرباعي في كافة النسخ المتاحة لترفع من كفائتها .

 وايضا لديها الكثير من الراحة والرفاهية والتي تجعل حياتك أفضل ، بالإضاقة إلى نظام  التحكمة الاوتوماتيكي بالمناخ  لركاب الصف الامامي والخلفي .

كما انها تأتي أيضا بلائحة طويلة من التقنيات القياسية  الحديثة من دون تكاليف إضافية أبدا ، ومنها فرامل الطوارئ الاوتوماتيكية .

 والسيارة لديها مساحة تخزين ضخمة تجعل منها خيار جذاب جدا للعائلات ، خاصة إذا كنت كثير التنقل والسفر مع العائلة كما أنها تعتمد على شنط السفر بشكل مكثف بالإضافة إلى مساحة التخزين  في صندوق CR-V 2020 

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