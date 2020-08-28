5 أسباب تجعلك تشتري هوندا SUV

هناك الكثير من الأسباب التي تجعل «هوندا- أس -يو- في » هي خامس اكثر سيارة مبيعا في العالم ، وفي هذا التقرير نقدم لك 5 أسباب مهمة تجعلك تقبل على شرائها .









تحتوي «هوندا- أس -يو- في » على محرك تيربو يتألف من 4 إسطوانات بسعة 1.5 لتر ، وقة 190 حصان ، بشكل قياسي وبدون تكاليف .





كما تتميز هذه النسخة بنظام دفع أمامي ، ولكن يمكنك اختيار الدفع الرباعي في كافة النسخ المتاحة لترفع من كفائتها .





وايضا لديها الكثير من الراحة والرفاهية والتي تجعل حياتك أفضل ، بالإضاقة إلى نظام التحكمة الاوتوماتيكي بالمناخ لركاب الصف الامامي والخلفي .





كما انها تأتي أيضا بلائحة طويلة من التقنيات القياسية الحديثة من دون تكاليف إضافية أبدا ، ومنها فرامل الطوارئ الاوتوماتيكية .





والسيارة لديها مساحة تخزين ضخمة تجعل منها خيار جذاب جدا للعائلات ، خاصة إذا كنت كثير التنقل والسفر مع العائلة كما أنها تعتمد على شنط السفر بشكل مكثف بالإضافة إلى مساحة التخزين في صندوق CR-V 2020



