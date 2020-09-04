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سيارات

قبل ما تشتري اعرف عيوب ومميزات نيسان قشقاي

الجمعة 04/سبتمبر/2020 - 01:28 ص
نيسان قشقاي
نيسان قشقاي
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أماني نوار

تعتبر نيسان قشقاي من اكثر السيارات اليابانية  من فئة الكروس أوفر التي حققت نجاحا كبيرا في السوق المصري ، وفي هذا التقرير نقدم ابرز مميزات وعيوب سيارة نيسان قشقاي .

تتميز سيارة نيسان قشقاي  بمحرك بنزين رباعي الإسطوانات ذو سعة 1.2 لتر ، وهذا المحرك معزز بشاحن تربو قوته 116 حصان ، وتتميز بسرعتها العالية ، ومقاعدها المريحة.

تتمتع نيسان قشقاي بأداء مفعم بالحيوية ، وقدرة الدفع الرباعي ستجعلك تحب القيادة مرة اخرى ،بفضل المصابيح الامامية الجديدة ، والسبائك المعاد تصميمها ، والشبكة الامامية

كما تعد سيارة قشقاي م من السيارات الدفع الرباعي الاكثر تطورا ، وديناميكية من أي وقت مضى ، أما عيوب السيارة فهي محركها ذو سعة 1.2 لتر ، وقوته التي تقدر بـ117 حصان ، ويعد محرك ضعيف نسبيا نسبة لوزن السيارة.

كما أشار العديد من مستخدمي السيارة إلى أن نظام التعليق بالسيارة غير ناعم ونسبيا وهو من العيوب التي يعانون منها عند التعامل مع السيارة ، بالإضافة إلى سعر السيارة في مصر عالي نسبيا علاوة على قطع غيارها الغير متوفرة.


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