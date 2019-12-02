أسعار نيسان قشقاي المستعملة في سوق السيارات.. فيديو

تشهد سوق السيارات المُستعملة في مصر انتعاشة كبيرة، في ظل التباين في أسعار السيارات الجديدة.



ونتحدث عبر السطور التالية، عن السيارة نيسان قشقاي موديل 2013 مستعملة، في سوق السيارات المستعملة في مصر.



جذبت السيارة نيسان قشقاي موديل 2013 مستعملة ، أنظار المارة في سوق الجمعة للسيارات المستعملة في مدينة نصر، وخصص التجار مكانًا فريدًا لعرضها.



تنوعت أسعار السيارات وفقًا لحالتها وسنة الصنع، ولم تتأثر الأسعار بشكل كبير بعد اتفاقية إلغاء الجمارك على السيارات الأوروبية، إلا بنسب طفيفة في سوق المستعمل.



ويتراوح سعر السيارة نيسان قشقاي موديل 2013 مستعملة والقريبة منها ما بين 240 و 250 ألف جنيه، على حسب سنة الصنع، وحالة السيارة.



ويرصد "صدى البلد" من خلال الفيديو المرفق السيارة نيسان قشقاي موديل 2013 مستعملة في سوق السيارات المصرية.

