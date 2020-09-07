التعليم تستعد لإعلان تفاصيل أيام الحضور فى المدارس وشكل العام الدراسي الجديد.. يتصدر نشرة صباح البلد

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى على قناة "صدى البلد"، أبرز مانشيتات وعناوين الصحف المصرية والدولية الصادرة اليوم، الإثنين،ومنها:





أخبار اليوم





الرئيس السيسي يوجه بتعظيم مميزات القطاع الزراعى





اليوم السابع





وزير الداخلية يتفقد الحالة الأمنية بالقاهرة والجيزة فى جولة مفاجئة





التعليم تعلن تفاصيل أيام الحضور فى المدارس وشكل العام الدراسي الجديد غدا





الوطن





الصحة: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 19 وفاة





الأهرام





الرى: السد العالى جاهز لاستقبال السيول ولا تأثير لفيضانات السودان على مصر





المصري اليوم





الداخلية الكويتية: تصالح الشاب المصري المعتدى عليه في منطقة الفحيحيل





الجمهورية





المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه









القومى لتنظيم الإتصالات: 92% زيادة فى معدلات استخدام الإنترنت المنزلي في صيف 2020





سكاى نيوز بالعربية





أردوغان يهدد بتمزيق الخرائط.. وسيف العقوبات يقترب من أنقرة





مصراوى



