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got it .. تطبيق سحري يساعدك فى العثور على المفقودات .. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:45 ص
كيرلس جرجس
كيرلس جرجس
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ريهام فيكتور
قالت يمنى حسني، صاحبة مشروع تخرج بجامعة الفيوم،إن فكرة المشروع الخاص بها قائمة على تسهيل العثور على الأشياء المفقودة من خلال تطبيق يسمى  got it .
 
وأضافت يمنى حسني ، خلال حوارها ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية ، TEN ، أن فكرتنا قائمة فى تنفيذ مشروع ذو قيمة إنسانية أكثر منها قيمة مادية .

وأشارت صاحبة مشروع تخرج بجامعة الفيوم ، إلى أن المشروع يعتمد على فكرة الأشياء المفقودة والأشخاص المفقودين، إلى جانب الحيوانات الأليفة الضائعة .

وتابع كيرلس جرجس ، صاحب مشروع تخرج بجامعة الفيوم ، إن تطبيق got it الان لا يزال تجريبيا ، مؤكدًا أن سبب ذلك احتياجهم لأجهزة معينة ، تتطلب عائدا ماديا كبيرا.

وأكد  كيرلس جرجس ، أن الابلكيشن يحسب أبعاد الوجه التى لا تتكرر من انسان لاخر أو حيوان لآخر ، وبتلك الطريقة يتم التوصل إلى مكانها ، منوهًا إلى أن الابلكيشن لا يحتاج سوى صورة الشيء المفقود وبعض المعلومات عنه أن وجد.
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