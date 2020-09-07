got it .. تطبيق سحري يساعدك فى العثور على المفقودات .. فيديو

قالت يمنى حسني، صاحبة مشروع تخرج بجامعة الفيوم،إن فكرة المشروع الخاص بها قائمة على تسهيل العثور على الأشياء المفقودة من خلال تطبيق يسمى got it .
وأضافت يمنى حسني ، خلال حوارها ببرنامج ، صباح الورد ، المذاع على فضائية ، TEN ، أن فكرتنا قائمة فى تنفيذ مشروع ذو قيمة إنسانية أكثر منها قيمة مادية .
وأشارت صاحبة مشروع تخرج بجامعة الفيوم ، إلى أن المشروع يعتمد على فكرة الأشياء المفقودة والأشخاص المفقودين، إلى جانب الحيوانات الأليفة الضائعة .
وتابع كيرلس جرجس ، صاحب مشروع تخرج بجامعة الفيوم ، إن تطبيق got it الان لا يزال تجريبيا ، مؤكدًا أن سبب ذلك احتياجهم لأجهزة معينة ، تتطلب عائدا ماديا كبيرا.
وأكد كيرلس جرجس ، أن الابلكيشن يحسب أبعاد الوجه التى لا تتكرر من انسان لاخر أو حيوان لآخر ، وبتلك الطريقة يتم التوصل إلى مكانها ، منوهًا إلى أن الابلكيشن لا يحتاج سوى صورة الشيء المفقود وبعض المعلومات عنه أن وجد.