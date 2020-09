ناقر ونقير أشهرها.. خبير يكشف عن أبرز الأمثال الشعبية باللغة الإنجليزية.. فيديو

خبير فى السوشيال ميديا، تعليم اللغة الإنجليزية، إن قال محمد أيمن السوشيال ميديا، تعليم اللغة الإنجليزية، إن الأمثال الشعبية في الغالب لا يترجمها إلا من طور نفسه بشكل كبير في اللغة.





لما تشوف حلمة ودنك، وتترجم في الإنجليزية إلى: when breezy fly»، « بشوفك كل سنة مرة: once a blue mone». ولفت "أيمن" خلال فيديو له مع "صدى البلد" إلى 5 من أبرز الأمثال الشعبية التي يكثر استخدامها، مشيرًا: «once a blue mone».









وواصل خبير السوشيال ميديا: ومن الأمثال أيضًا: « على قفا من يشيل أو عبيله واديله: sake on the ground»، «كفاية أنتخة: couch potato»، « ناقر ونقير: like cats and dog».





صنف محمد أيمن 3 مرات من مؤثري السوشيال ميديا ، و أصبح من مؤلفي كتب خارجية معروفة في تعليم الإنجليزية، كما يدرس لطالب الثانوية العامة، ويلقى العديد من المحاضرات التعليمة والتحفزية لشباب الجامعات