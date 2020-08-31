اجتنبه.. شيء واحد يؤثر على شكل الحجر الكريم وعمره

قال يحيي محمد، خبير في بيع الأحجار الكريمة، إن الأحجار الطبيعية منها الكريم: وهو المستخرج من باطن الأرض كالألماظ والياقوت والزفير، ومنها نصف الكريم: وهو الجبلي كالمرجان والفيروز والعقيق.
وأضاف "محمد" في فيديو مسجل مع "صدى البلد" أن غالبية الأحجار الكريمة غالية الثمن كالألماظ و الياقوت والأكوامرين والبلوتوباظ والزمرد والزفير والزبرجد والفيروز والأماتست.
وأوضح خبير بيع الأحجار الكريمة أن الناس تهتم بشراء خواتم من الأحجار الكريم أكثر من غيرها من المنتجات، وفيه يتم وضع الحجر على كرسي- شمبر-، وتضغط عليه السنون، ومها يتعرض الحجر لصدمات وما شابهها يظل ثابتًا، منبهًا: « الأحجار الكريمة لا يؤثر عليها شيء سوى النار».
وأضاف "محمد" في فيديو مسجل مع "صدى البلد" أن غالبية الأحجار الكريمة غالية الثمن كالألماظ و الياقوت والأكوامرين والبلوتوباظ والزمرد والزفير والزبرجد والفيروز والأماتست.
وأوضح خبير بيع الأحجار الكريمة أن الناس تهتم بشراء خواتم من الأحجار الكريم أكثر من غيرها من المنتجات، وفيه يتم وضع الحجر على كرسي- شمبر-، وتضغط عليه السنون، ومها يتعرض الحجر لصدمات وما شابهها يظل ثابتًا، منبهًا: « الأحجار الكريمة لا يؤثر عليها شيء سوى النار».
وأشار إلى أنه للتأكد من أن الحجر المُشترَى طبيعي يكون لابد أن يتم شراؤه من مصدر موثوق ومعروف، والحصول على فاتورة تثبت أنه طبيعي، إضافة إلى أن المشترى يقدر يكشف عليه ويتأكد منه باستخدام جهاز كشف الأحجار الكريمة.
ولفت أن الإقبال بالنسبة للمصريين بيكون أكثر على الفيروز والمرجان، والأجانب المفضل عندهم هو حجر الياقوت – الذي يأتي في المرتبة الثانية بعد الألماظ- ثم الفيروز والبلوباظ والتلومالين – الروبي- سواء أكان المنتج في صورة خاتم أو عقد أو دلاية أو أسوارة أو حلق أو سبحة أو عكاز.
وألمح: "السعر يتم تحديده بناء على القيمة والوزن، فخاتم الفيروز أو الحلق مثلًا بيكون سعره في المتوسط من 500: 600 جنيه، ولو عقد مشغول بالفضة بيكون سعره 4000 جنيه، ولو أسورارة 2000 جنيه".