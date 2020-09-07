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وزارة المالية: خطة لتدريب المواطنين على قراءة الموازنة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:37 م
المتحدث الرسمى لشؤون
المتحدث الرسمى لشؤون الموازنة بوزارة المالية
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ريهام فيكتور
قالت سارة عيد، المتحدث الرسمى لشؤون الموازنة بوزارة المالية، إن وحدة الشفافية والمشاركة الاجتماعية تم إنشاؤها منذ عامين بقرار وزارى وتعمل على نشر المعلومات للمواطنين بكل شفافية.

وأضافت سارة عيد، خلال حواره ببرنامج، صباحك مصري، المذاع على فضائية، أم بى سى مصر 2، أننا نعلم أن أى دعم يؤثر تأثيرا مباشرا على المواطنين والقطاعات الاقتصادية بشكل عام.

وأشارت إلى أنه لا بد من إطلاع المواطن على هذه القرارات بشكل استباقي وفى نفس الوقت بمنتهى الشفافية، لافتة إلى أن ذلك من أحد أهدافهم الاستراتيجية الهامة فى وزارة المالية.

وتابعتأننا نعمل دائما لنشر وتوضيح المعلومات للمواطن بكل شفافية ليكون على دراية بالوضع الاقتصادي،  موضحة أن لدينا تجربة خاصة بالسماح للمواطنين بعرض أفكارهم الخاصة بالموازنة.

وأكدت المتحدث الرسمى لشؤون الموازنة بوزارة المالية، أن لدينا خطة لتدريب المواطنين على كيفية قراءة الموازنة والبداية من الاسكندرية، مشيرة إلى أنه لدينا العديد من التحديات والإصلاح الاقتصادى ساهم بشكل كبير فى مواجهتها.
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