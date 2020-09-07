بمشاركة السيدات الأوليات بـ 13 دولة.. ميرك العالمية تعقد قمة أفريقية لمكافحة كورونا

ترأست المصرية الدكتورة رشا قلج، السيدة الأكثر تأثيرا في أفريقيا لعام 2020 و الرئيس التنفيذي لمؤسسة ميرك الخيرية الدولية أول قمة افريقية عبر الفيديو كونفرنس بمشاركة المالك ورئيس مجلس ادارة شركة ميرك الألمانية للصناعات الكيماوية و والدوائية





وشاركت فى القمة السيدات الاول لـ 13 دولة افريقية : "أوكسيليا ميناجوا السيدة الأولى لزيمبابوي ؛ د. إستر لونجو ، السيدة الأولى لزامبيا ؛ د. فاطمة مادا بيو ، السيدة الأولى لسيراليون ؛ د. اساتا مهامادو سيدة النيجر الأولى ؛ د. مونيكا جينجوس ، السيدة الأولى لناميبيا ؛ د. اسايرو نايوسي ، سيدة موزمبيق الأولى ؛ د. مونيكا شاكويرا ، السيدة الأولى لملاوي ؛ د. ريبيكا أكوفو أدو ، سيدة غانا الأولى ؛ فاطومات بهبارو السيدة الأولى في جامبيا ؛ د. بريجيت تواديرا ، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى ؛ د. السيدة أنجليين نداييشيمي ، السيدة الأولى لبوروندي ؛ د. نيو جان ماسيزي ، سيدة بوتسوانا الأولى ؛ د. آنا دياس لوريناو ، السيدة الأولى لأنجولا.

وقالت قلج أن القمة هدفها تحديد ومتابعة البرامج المشتركة المختلفة التي تهدف إلى تعزيز قدرات قطاع الرعاية الصحية العام وتعزيز أساليب المواجهة لفيروس كورونا المستجد.





اقرأ أيضا: امرأة حطمت الفكرة التقليدية عن النساء.. تشيلشي كابويبوي السيدة الأكثر تأثيرا في أفريقيا





وخلال الاجتماع أوضح المالك لشركه ميرك الألمانية للصناعات الكيماوية والدوائية و الرئيس لمجلس ادارتها الالماني فرانك ستانجنبرج هافركمب "أن آثار جائحة كورونا كانت أكبر مما توقعه الكثيرون في جميع أنحاء العالم ..لقد سلط الوباء الضوء على أهمية الاستثمار في تحسين الوصول إلى رعاية صحية منصفة وعالية الجودة وهي استراتيجية التي تعمل بها مؤسسة ميرك الخيريه تحت قياده د. رشا فلج منذ عام 2012 ، حتى قبل أن يبدأ الوباء ".



اقرأ أيضا:









واعرب "فرانك" عن سعادته لاختيار د.قلج لهذا المنصب المهم جدا لشركته العالمية لانه يعزز مبادئهم لمسؤوليه الاجتماعية والذي يعتبر جزء لا يتجزء من كيانهم.









كما ووجهت السيدات الأفريقيات الأوائل خلال الفيديو كونفرنس التهنئة الى الدكتورة رشا قلج لأختيارها ضمن قائمة السيدات الأكثر تأثيرا فى أفريقيا لمرتين على التوالى لعامى 2020 و 2019 وأثنوا على دورها الفعال والجاد للعمل تنمية الرعاية الصحية فى أفريقيا وتدريب الكوادر الطبية حيث نجحت فى تدريب مئات الأطباء على تخصصات لم تكن موجودة فى الكثير من الدول الأفريقية كأطباء متخصصين فى علاج السرطان والقلب والأوعية الدموية والسكرى والعقم.





وأعربت قلج "عن فخرها بالشراكة القيمة مع السيدات الأفريقيات الأوائل حيث يعطى وجودهن دفعة قوية للعمل سريعا على تلبية احتياجات القطاع الصحى وتوفير التدريب اللازم للأطقم الطبية و نؤمن دائمًا بأهمية بناء قدرات الرعاية الصحية من خلال توفير التدريب لمقدمي الرعاية الصحية في العديد من التخصصات الطبية".

وتابعت قلج :"كانت هذه استراتيجيتنا منذ أن بدأنا في عام 2012 بالشراكة مع السيدات الأوائل الأفارقة ووزارات الصحة ، قبل أن يبدأ الوباء فى الانتشار".

وأشارت قلج إلى :"اننا اعتمدنا استراتيجية التعليم الطبي عبر الإنترنت من خلال تزويد أكثر من 350 طبيبًا أفريقيًا بدبلومة عبر الإنترنت لمدة عام واحد ودرجة الماجستير عبر الإنترنت لمدة عامين في العديد من التخصصات مثل: علاج الجهاز التنفسي والعنايه المركزيه والسكري وأمراض القلب ، طب الغدد الصماء والامراض الجنسية والإنجابية. هذا بالإضافة إلى أكثر من 500 طبيب أفريقي وآسيوي استفادوا من برامج التدريب السريري التي بداناها منذ 2012 في أمراض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والأورام والخصوبة وعلم الأجنة و التي تعقد في في الهند ومصر وكينيا وماليزيا والتي ستستأنف عملها بعد انتهاء الإغلاق بسبب كورونا ".





وقالت السيدة الأولى في زيمبابوي أوكسيليا ماناجوا "أنا سعيد جدًا برؤية التزام مؤسسة ميرك القوي بقياده د. قلج للنهوض بقطاع الرعاية الصحية العامة في جميع أنحاء إفريقيا. هذا أمر بالغ الأهمية لزيمبابوي ، في ضوء الضغط الحالي على قطاع الرعاية الصحية لدينا. تم تسجيل أكثر من 117 طبيبًا محليًا في هذه البرامج التدريبية التي ستحول قطاع الرعاية الصحية لدينا ".





و أكدت إستر لونجو ، السيدة الأولى لزامبيا "نحن فخورون بشراكتنا مع مؤسسة ميرك الخيرية الدولية برئاسة الدكتورة رشا قلج والتي بدأت في عام 2019. ..من إعادة تشكيل مشهد الرعاية الصحية في زامبيا من خلال تزويد أطبائنا وممرضينا بتدريب متخصص في مجالات السرطان والسكري وأمراض القلب والغدد الصماء والجهاز التنفسي والأدوية الحادة والأدوية الجنسية والإنجابية والخصوبة وعلم الأجنة. كل هذه المجالات حرجة للغاية وكانت مفقودة في بلدنا. هذا سيسهم في معركتنا ضد فيروس كورونا وغيره من الأمراض ".





و عبّرت فاطمة مادا بيو ، السيدة الأولى لسيراليون عن سعادتها الشديدة وقالت :" أننا معًا نصنع التاريخ في سيراليون من خلال توفير التدريب لأول أطباء الأورام في الدولة لتأسيس أول فريق ماهر لرعاية مرضى السرطان. كما يتم تدريب أطبائنا في مجالات مرض السكري والخصوبة والسرطان".





و أكدت د. أساتا إيسوفو محمدو ، السيدة الأولى للنيجر "يسعدني أن أكون جزءًا من هذه المنصة المرموقة. منذ إنطلاق مؤسسة ميرك في عام 2017 ، أحدثنا معًا تأثيرًا كبيرًا على قطاع الرعاية الصحية لدينا ، من خلال إنشاء منصة قوية من خبراء الصحة في مجالات بالغة الأهمية مثل ؛ مرض السكري والأورام ورعاية الخصوبة في النيجر ".





و قالت د.مونيكا جينجوس ، السيدة الأولى لناميبيا "أنا سعيد جدًا برؤية مؤسسة ميرك الخيرية الدولية و ملتزمة بقوة بتطوير قطاع الرعاية الصحية العامة في جميع أنحاء إفريقيا.و هذا أمر بالغ الأهمية لبلداننا في ضوء المخاوف الطبية والعامة الحالية. وهو أمر مهم جدًا لناميبيا نظرًا لأن لدينا عددًا محدودًا جدًا من المتخصصين المحليين في القطاع العام ، ويسعدنا تسجيل 21 طبيبًا في دبلومات عبر الإنترنت في العديد من المجالات ، بما في ذلك 8 في الأدوية الخاصة بالصحة الإنجابية وهو أمر مهم جدًا للنساء الصحة".





وأوضحت الدكتورة ايسايرا نييسي ، السيدة الأولى لموزمبيق "أنا ملتزم تمامًا بالعمل عن كثب لتقديم أفكار مبتكرة من شأنها إشراك القطاعات المختلفة لخلق تحول ثقافي بهدف كسر وصمة العقم وإحداث تأثير كبير في وقت قصير ".





وقالت مونيكا شاكويرا ، السيدة الأولى لملاوي " أنا على استعداد للاستفادة من البرامج القيمة لمؤسسة ميرك الخيرية ، من خلال توسيع نطاقها على الصعيد الوطني للمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية لملاوي ".





و أوضحت د.ريبيكا أكوفو-أدو ، السيدة الأولى لغانا "لقد أطلقنا البرامج المبتكرة لمؤسسة ميرك في بداية عام 2019 ، لبناء قدرات الرعاية الصحية وكسر وصمة العقم. و تمكنا من توفير وتسجيل العديد من مقدمي الرعاية الصحية لدينا مع تدريب متخصص في مجالات السرطان والسكري وأمراض القلب والغدد الصماء والأدوية التنفسية والأدوية الإنجابية ، أخصائي الخصوبة وتدريب متخصصون فى علم الأجنة ".





وقالت د. فاتوماتا باهبارو ، السيدة الأولى لجامبيا "يسعدني أن أشارككم النتائج الرائعة لشراكي طويل الأمد مع مؤسسة ميرك. تمكنا معًا من تمكين النساء المصابات بالعقم من خلال الوصول إلى المعلومات والتعليم والصحة وتغيير طريقة التفكير. أيضًا ، قمنا بتسجيل 25 طبيبًا جامبيًا في دبلومة عبر الإنترنت لمدة عام واحد ودرجة الماجستير لمدة عام في العديد من التخصصات الطبية ".





و أكدت بريجيت تواديرا ، السيدة الأولى لجمهورية إفريقيا الوسطى، "أنا فخور جدًا بالعمل عن كثب مع مؤسسة ميرك لتعزيز قطاع الرعاية الصحية وتمكين النساء المصابات بالعقم في بلدي. كما أطلقنا في بلدي مشروعًا مهمًا بعنوان "تمكين بيرنا" حيث أنشأنا أعمالًا صغيرة للنساء المصابات بالعقم وقمنا بتدريبهن على إدارة أعمالهن حتى يحصلن على دخل. ولقد تغيرت حياتهم منذ ذلك الحين ".





و أعربت السيدة الأولى لبوروندي أنجيلين نداييشيمي عن سعادتها بالانجاز الذت حدث فى بلادها وقالت أتطلع إلى الارتقاء بهذه الشراكة إلى آفاق جديدة ".





وسلطت السيدة الأولى لبوتسوانا الضوء على استراتيجية مؤسسة ميرك لبناء قدرات الرعاية الصحية حيث أشارت انها اصبحت أكثر أهمية الآن من أي وقت مضى حيث تم تسجيل أكثر من 34 طبيبًا في تخصصات مختلفة ، وقالت " سأعمل عن كثب مع مؤسسة ميرك ووزارة الصحة لدينا لضمان نجاح هذا البرنامج لنكون قادرين على تحسين صحة الناس ورفاههم ".





و قالت السيدة الأولى في أنجولا آنا دياس لوريناو: "أنا فخورة جدًا وسعيدة لكوني جزءًا من هذه القمة وأتطلع إلى شراكة طويلة الأمد معكم وسنعمل معًا بشكل وثيق في جميع مبادراتهم لبناء قدرات الرعاية الصحية وتمكين الفتيات في التعليم "







تهدف قمة مؤسسه ميرك و السيدات الأوائل عبر الفيديو كونفرنس إلى تبادل الخبرات ومناقشة التحديات وتحديد الحلول لزيادة تعزيز قدرة الرعاية الصحية للاستجابة بشكل أفضل لهذا الوباء العالمي في إفريقيا.





