امرأة حطمت الفكرة التقليدية عن النساء.. تشيلشي كابويبوي السيدة الأكثر تأثيرا في أفريقيا

نريد المشاركة ونشكل نصف السكان ، فلماذا لا نشغل نصف المناصب في مجلس الوزراء أو مجلس الإدارة... تلك الكلمات خرجت من فم امرأة استطاعت أن تحطم الفكرة التقليدية عن السيدات باعتبارهن خلقن من أجل المنزل وتربية الأطفال فقط وليس للعمل، لتأتى الزامبية تشيلشي كابويبوى وتغير هذه النظرة وتصبح أول سيدة تقتنص منصب أمين عام منظمة السوق المشتركة لشرق وجنوب إفريقيا- الكوميسا فى يوليو 2018.

ضمن 100 سيدة تأثيرا في إفريقيا

كابويبوي سيدة إفريقية استطاعت أن تخطو خطوات ثابتة على سلم المجد والنجاح حيث تم اختيار " تشيلشى كابويبوى" ضمن قائمة الـ مائة سيدة الأكثر تأثيرا في قارة إفريقيا خلال عام 2020 بحسب ترشيحات وكالة "أفانس ميديا"الرائدة في مجال العلاقات العامة والإعلام والتي تمنح جوائزها للسيدات اللاتي ترأسن مبادرات بازرة بمختلف أنحاء القارة.

اقرأ أيضا: تكونت من انفجار بركاني.. قصة دولة أفريقية رسمت الطبيعة ملامحها

لدينا نساء قادرات على أداء الوظائف وأعتقد أن اختيار الأشخاص للقيام بعمل لا يجب أن يعتمد على جنسهم ، بل على قدراتهم... هكذا صرحت كابويبوي لمجلة فوربس العالمية عام 2018، نظرا لكونها أول سيدة تقتنص منصب كان محصورا للرجال فقط، فلم يكن حلمها الوصول إلى مكان معين بل إنها استمرت فى الصعود إلى القمة.





اقرأ أيضا: بها بركان ثار 100 مرة.. قصة جزيرة أفريقية يتغير اسمها حسب احتلالها



كانت تشيلشي رئيسة هيئة الإيرادات في زامبيا قبل اختيارها لمنصب امين عام الكوميسا، فهى تمتلك خبرة في مجالات الحوكمة والسياسة العامة والإدارة المالية.

اقرأ أيضا: مصر وزامبيا.. علاقات تاريخية وآفاق تعاون لا حدود لها





حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال وهي محاسب قانوني معتمد، وهي زميلة في جمعية المحاسبين القانونيين والمعتمدين (ACCA) في المملكة المتحدة ، وزميلة في المعهد الزامبي للمحاسبين القانونيين (ZICA).





شغلت تشيلشي مناصب هامة سابقا مثل منصب المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدائرة المجموعة الأولى الإفريقية ، ومقرها واشنطن العاصمة. كما شغلت منصب نائب وزير المالية والتخطيط الوطني في مجلس الوزراء في زامبيا. عملت أيضًا ، في الماضي ، كمدير عام لشركة مطارات زامبيا الوطنية. قبل ذلك ، كانت مديرة العقود في Société Générale de Surveillance ومقرها في جنيف ، سويسرا.





عملت كابويبوي في الماضي في مجالس إدارة الشركات التالية، هيئة الإيرادات في زامبيا ، وهي أول امرأة تشغل منصب رئيس هذا المجلس منذ تأسيس السلطة في عام 1994 وعملت أيضًا في مجلس إدارة بنك زامبيا.