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108 آلاف طلب تصالح| محافظ البحيرة يوجه رسالة للمخالفين.. فيديو

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:29 م
مخالفات البناء
مخالفات البناء
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البهي عمرو
قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن هناك 108 آلاف شخص تقدموا للتصالح فى مخالفات البناء، موضحًا أن هناك أضعاف هذا العدد لم يتقدموا للتصالح.


وطالب خلال مداخلة هاتفية على قناة دي إم سي،  جميع المخالفين بالإسراع فى التصالح فى مخالفات البناء، وحل مشكلتهم، مشيرا إلى أن التصالح  فى مصلحة المواطن، ويحمي منزله من الإزالة ولفت إلى أن الدولة تقوم بتسهيلات كثيرة لصالح المواطن.


وأكد أن  جميع المراكز التكنولوجية فى المدن تعمل، وتم إضافة منافذ جديدة، ويتم ارسال موظفين للقرى لتسهيل التصالح يعملون طوال الأسبوع والمنافذ الخاصة بالتصالح تعمل حتى الساعة الـ 12 مساء.

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