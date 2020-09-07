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رياضة

رسميًا.. أحمد سامي مديرا فنيا لـ سموحة.. ننشر الجهاز الفني بالكامل

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 01:31 م
فرج عامر رئيس نادي
فرج عامر رئيس نادي سموحة
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عمرو الحلواني - حسام الحارتي
أنهى مسئولو نادى سموحة إجراءات التعاقد مع أحمد سامى لتولى تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة خلفا لـ حمادة صدقى والذى رحل عن الفريق خلال الساعات الماضية .

وشهدت الساعات الماضية ، مفاوضات مكثفة من قبل سموحة مع أحمد سامى لحسم التعاقد معه والاتفاق على كافة بنود توليه تدريب الفريق السكندرى خلال الفترة المقبلة ولكنها تعثرت فى اللحظات الأخيرة بلسبب رغبة عبدالعاطى فى الإتيان بجهاز فنى كامل معه.

ويتكون الجهاز الفنى الجديد لسموحة من أحمد سامي مديرا فنيا و أحمد ناجي مدرب حراس مرمي و أحمد حمودة مدربا عاما و خميس جعفر مدربا ، ويل مدرب أحمال واستمرار الجهاز الطبي والاداري.

ويستعد سموحة لمواجهة الزمالك والمقرر إقامتها مساء الخميس المقبل فى إطار لقاءات الجولة الـ 26 من منافسات الدوري الممتاز لموسم 2019/2020 .
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