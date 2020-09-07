ابنة أصالة لـ رضوى الشربيني: انتي قدوتي.. ورضوى ترد: "أمك عرفت تربي"

نشرت شام الذهبي ، ابنة الفنانة أصالة صوره جديدة لها مع رضوي الشربيني عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي وتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وعلقت شام على الصورة قائلة: "مفيش كلمات ممكن توصف انتي ايه بالنسبه لي أنتي أختي وصحبتي وقدوتي! بحبك اوي يا سوبر وومن".





حيث قامت رضوي الشربيني بالرد عليها قائله " انا بحبك حب مايتوصفش و انتي بالنسبه لي بنتي مش اختي الصغيره..يارب يحميكي و يحفظك و يسعدك و يخليلك امك الست الجدعه اللي عرفت تربي و اخواتك و كل الناس اللي بتحبك يا اطيب واحدة في الدنيا.. بحبك يا شام".





وجاءت التعليقات على الصورة كالتالي:





- ربنا يخليكوا لبعض

- قمرات انتوا الاتنين

- بحبكم اووي





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واحتفلت الفنانة أصالة بخطوبة ابنتها "شام" وسط حالة من السعادة البالغة في أجواء عائلية داخل منزلها.





وقد اقتصر الحفل على تجمع عائلي وعلى الأصدقاء فقط.



