نائب وزير التعليم يكشف عن تطبيق 3 قرارات مهمة في العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ، عن أبرز ما سيميز العام الدراسي الجديد ، وذلك قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بهذا الشأن.
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حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تطبيق 3 قرارات تتمثل في:
- تطبيق إجراءات احترازية جديدة
- تقليل الكثافات في الفصول
- الدمج بين نوعي التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : ستوفر كل هذه الإجراءات ، فرصة ذهبية لتحقيق الجودة من خلال تقليل الكثافات التي كانت عقبة في زيادة أعداد المدارس المتقدمة من الوزارة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.
وطالب رضا حجازي مديري المديريات بتحويل الجودة بالمؤسسات إلى أسلوب حياة وروتين يومي وثقافة داخل المؤسسة فتصبح الجودة غاية في السهولة بما يضمن استدامتها وأضاف حجازي ان ما لا يخطط لا يتابع وما لا يتابع لا يقاس وما لا يقاس لا يحسن وما لا يحسن لا يمكن ضمان جودته.