نائب وزير التعليم يكشف عن تطبيق 3 قرارات مهمة في العام الدراسي الجديد

كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ، عن أبرز ما سيميز العام الدراسي الجديد ، وذلك قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بهذا الشأن.





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حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تطبيق 3 قرارات تتمثل في:

- تطبيق إجراءات احترازية جديدة

- تقليل الكثافات في الفصول

- الدمج بين نوعي التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد









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وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : ستوفر كل هذه الإجراءات ، فرصة ذهبية لتحقيق الجودة من خلال تقليل الكثافات التي كانت عقبة في زيادة أعداد المدارس المتقدمة من الوزارة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.



