AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نائب وزير التعليم يكشف عن تطبيق 3 قرارات مهمة في العام الدراسي الجديد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 03:37 م
نائب وزير التعليم
نائب وزير التعليم
Advertisements
ياســـمين بدوي
كشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ، عن أبرز ما سيميز العام الدراسي الجديد ، وذلك قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بهذا الشأن.

اقرأ ايضا |

حيث قال نائب وزير التربية والتعليم : أن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تطبيق 3 قرارات تتمثل في:
- تطبيق إجراءات احترازية جديدة 
- تقليل الكثافات في الفصول
- الدمج بين نوعي التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد



وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : ستوفر كل هذه الإجراءات ، فرصة ذهبية لتحقيق الجودة من خلال تقليل الكثافات التي كانت عقبة في زيادة أعداد المدارس المتقدمة من الوزارة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.

وطالب رضا حجازي مديري المديريات بتحويل الجودة بالمؤسسات إلى أسلوب حياة وروتين يومي وثقافة داخل المؤسسة فتصبح الجودة غاية في السهولة بما يضمن استدامتها وأضاف حجازي  ان ما لا يخطط لا يتابع وما لا يتابع لا يقاس وما لا يقاس لا يحسن وما لا يحسن لا يمكن ضمان جودته.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم: بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر.. وإجازة نصف العام 6 فبراير

إلكتروني بنظام الكتاب المفتوح.. وزير التعليم يكشف ملامح امتحان الثانوية العامة للعام المقبل 2020-2021

بدء العام الدراسي الجديد 17 أكتوبر| الوزارة تصدر تعليمات استلام الكتب .. تطبيق نظام 2.0 على تلاميذ 3 ابتدائي لأول مرة .. وتدريب المعلمين إلكترونيا الفترة المقبلة

تقليل أيام الحضور ..حجازي يعرض الملامح الأولية لخطة العام الدراسي الجديد

للمعلمين والطلاب وأولياء الأمور.. 10 إجراءات مرتقبة خلال العام الدراسي الجديد

وزير التعليم يعقد مؤتمرا صحفيا أول سبتمبر لحسم جدل مصروفات المدارس الخاصة.. شوقي: لن تزيد بأكثر من 7% هذا العام.. ونناشد الرأي العام انتظار مؤتمرنا وعدم الانسياق وراء الشائعات

ترشيحاتنا

البيتزا تصيب بـ 4 أمراض قاتلة.. تعرف عليها

شاهد.. زلزال عنيف يضرب شمال إيران

وصول رجاء حسين للمستشفى في انتظار تشييع جنازة عايدة كامل

مي عبد الحميد: حجز 1628 وحدة سكنية بمشروعات سكن ودار مصروJANNA

بالشورت .. لقاء الخميسي تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

محامي سما المصري: موكلتي لم تحرض على الدعارة.. وسنطعن على حبسها أمام النقض

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كلاسيكي وسواريه.. ابنة أصالة برفقة رضوى الشربيني بإطلالات جذابة

مواصفات وأسعار كيا بيجاس 2020 kia pegas اليوم في مصر .. صور

الأطعمة البيضاء سر قوة جهاز المناعة .. إليك أقوى 5 أنواع